Casi medio centenar de diputados dejan para el último día el papeleo para acreditarse en el Congreso

Un total de 301 diputados de los 350 elegidos en las elecciones generales del pasado 23 de julio ya tienen sus actas de parlamentarios, con lo que aún quedan 49 que han decidido dejar esta gestión para el último día y harán el papeleo el próximo miércoles, la víspera de la constitución del nuevo Congreso. Entre estos rezagados destacan tres candidatos a la Presidencia del Gobierno: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; su homólogo de Vox, Santiago Abascal; y la vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz. El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, formalizó los trámites la semana pasada por medio de un intermediario. Todos los que faltan, entre ellos los cinco electos del PNV y el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, deberán entregar sus credenciales antes de las tres de la tarde del próximo miércoles para poder tomar posesión formal de sus escaños al día siguiente al jurar o prometer acatar la Constitución. Este lunes han acudido a la Carrera de San Jerónimo un total de 35 electos, entre ellos cinco miembros el Gobierno en funciones: los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; Interior, Fernando Grande Marlaska y Sanidad José Manuel Miñones, y las titulares de Educación, Pilar Alegría, y Ciencia, Diana Morant. También han entregado sus credenciales la presidenta del PSOE y hasta ahora vicepresidenta del Senado Cristina Narbona, y la ex directora general de la Guardia Civil y exdelegada del Gobierno en Madrid Mercedes González. NÚMEROS DOS POR MADRID DE PP Y VOX Y PORTAVOZ DE SUMAR De quienes ocuparán la bancada 'popular' han hecho los trámites dos ex consejeros de Isabel Díaz Ayuso: la exdiputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, que concurrió como número dos de la lista por Madrid el 23J y Jaime de los Santos. También ha pasado por el Congreso la coordinadora de Proyección e Imagen del partido y estrecha colaboradora de Feijóo, Mar Sánchez. Con esta formalidad han cumplido también este penúltimo día varias diputadas de Vox como María Ruiz Solas, que ocupó el segundo puesto en la candidatura de Santiago Abascal; la electa por Almería Rocío de Meer, la malagueña Patricia Rueda y Carla Toscano quien, tras las renuncias del exportavoz Iván Espinosa de los Monteros y del médico Juan Luis Steegmann, sí ha recogido el acta que le corresponde por Madrid y que compaginará con su labor de concejala en el ayuntamiento capitalino. Asimismo, ya tiene su acta de diputada la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, que se estrena en la Cámara Baja; el líder de Más País, Íñigo Errejón, que repite como diputado por Madrid ahora dentro de la coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y el diputado de Podemos por Murcia, coportavoz de la formación morada y el todavía secretario de la Diputación Permanente del Congreso Javier Sánchez Serna. Los siete diputados de EH Bildu también se han pasado por el Congreso para hacer el papeleo este lunes. TRES DECLARACIONES Además de entregar las credenciales que previamente habrán recogido en las juntas electorales provinciales y hacerse la foto para su ficha parlamentaria, los electos tienen que rellenar las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos. En la primera deben dar cuenta de su patrimonio, en la segunda detallar las actividades que prevén llevar a cabo al margen de la Cámara y en la tercera informar de sus intereses particulares y profesionales anteriores, especificando de qué empresas venían cobrando hasta ahora. Cuando se trate de actividades por cuenta ajena han de precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad. También tienen que informar de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en el último lustro, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés. Todas sus señorías cobrarán un mínimo mensual de 4.085,64 euros que tendrán en sus cuentas a finales de agosto. Los nuevos diputados, además del 'salario base' y las indemnizaciones para gastos de representación, podrán recibir una serie de complementos para gastos de representación y de libre disposición en función del cargo parlamentario que desempeñen.