España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de noviembre

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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El precio de luz en Españacambia continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este viernes 6 de noviembre, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 6 de noviembre

Precio de media: 245.63 euros por megavatio hora

Precio más alto: 300.67 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 195.15 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 6 de noviembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 256.61 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 235.53 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 228.45 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 225.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 225.63 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 231.07 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 260.37 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 284.27 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 257.7 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 248.61 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 212.48 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 198.53 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 195.15 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.23 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 204.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 214.99 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 246.43 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 263.34 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 300.67 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 296.83 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 294.94 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 289.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 275.45 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 248.87 euros por megavatio hora.

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