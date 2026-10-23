España

Premios Princesa de Asturias 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo por televisión

Las claves para seguir en directo una velada única en el Teatro Campoamor que marcará un antes y un después en el papel de la princesa Leonor

La princesa Leonor y el rey Felipe en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Casa Real)
Los Premios Princesa de Asturias 2026. (Casa Real)
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Todo está preparado en el Principado para vivir una de las semanas más especiales y emocionantes del año. Oviedo ya respira el inconfundible ambiente de los Premios Princesa de Asturias 2026, una edición que promete dejarnos imágenes para el recuerdo y una agenda rebosante de cultura, ciencia y deporte. La maquinaria institucional arrancó motores ayer jueves, 22 de octubre, con la esperada llegada de los reyes Felipe y Letizia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Pero sí hay un detalle que marca un punto de inflexión histórico en esta edición es el definitivo y firme paso al frente de la heredera al trono. Tal y como adelantó el rey Felipe VI el año pasado, ha llegado el momento de ceder un mayor protagonismo a su primogénita. Este viernes al mediodía, el majestuoso salón Covadonga del Hotel de la Reconquista será testigo del debut en solitario de la princesa Leonor. Por primera vez, será ella quien reciba en audiencia exclusiva a los flamantes galardonados, a los que entregará en mano el pin conmemorativo antes de protagonizar la tradicional foto de familia.

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Entre los ilustres nombres de este 2026 deslumbran iconos como la leyenda del rock Patti Smith (Artes), el astro del balón Leo Messi (Deportes) o el mágico Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades). Junto a ellos, brillarán figuras fundamentales para nuestro tiempo: la pionera astronauta Christina Koch (Concordia), el novelista Julian Barnes (Letras), el historiador Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional) y los científicos que revolucionaron la lectura del ADN, David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica).

El horario y dónde ver la gala en directo

Si no quieres perderte ni un solo detalle del desfile por la icónica alfombra azul ni de los emocionantes discursos de los premiados, la cita ineludible está fijada para este viernes 23 de octubre a las 18:30 horas. Como es habitual, Televisión Española se vuelca por completo con este acontecimiento, alterando su programación de tarde para que nadie se quede sin vivir la ceremonia. La 1 de TVE ofrecerá la señal de forma íntegra y en abierto, permitiendo a los espectadores disfrutar del evento en toda su magnitud.

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El jurado ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Lionel Messi, destacando su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable labor solidaria.

Además de la retransmisión en el primer canal, el ente público redobla su cobertura a través del Canal 24 Horas, que emitirá la gala de manera simultánea. Si te pilla fuera de casa o prefieres seguirlo desde el móvil o la tableta, la plataforma gratuita RTVE Play garantiza la conexión en vivo desde cualquier dispositivo. Por otro lado, quienes busquen alternativas puramente digitales también podrán conectarse al canal oficial de YouTube de la propia Fundación Princesa de Asturias, que compartirá su señal para todo el planeta. Por supuesto, el público local contará con la gran cobertura de la RTPA (Radiotelevisión del Principado de Asturias), que dedicará toda su programación habitual a la retransmisión de su tarde más universal.

Un broche para despedir la agenda en Llanes

Una vez apagados los focos del Teatro Campoamor, la emoción se traslada al entorno rural para poner el broche de oro a la visita real. Manteniendo viva una de las tradiciones más queridas de estos galardones, el sábado 24 de octubre los reyes Felipe y Letizia, acompañados de Leonor y Sofía, viajarán hasta la costa asturiana para hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. Este año, el gran honor recae sobre la Cofradía de Pescadores Santa Ana, ubicada en el hermoso municipio de Llanes.

Todos los detalles de los Premios Princesa de Asturias. (EFE/Eloy Alonso)
Todos los detalles de los Premios Princesa de Asturias. (EFE/Eloy Alonso)

Este reconocimiento aplaude el incansable esfuerzo de la cofradía por promover la sostenibilidad marina, abrazar la innovación sin perder sus raíces y mantener viva la cultura pesquera a través del estudio y la solidaridad vecinal. Será una mañana de paseos, charlas cercanas con los vecinos y un profundo aroma a mar, donde está previsto que la princesa Leonor vuelva a tomar el micrófono para dedicar unas palabras de aliento y felicitación a los galardonados. Un cierre perfecto, cercano y entrañable, para unos días en los que Asturias vuelve a demostrar al mundo entero que es el corazón cultural del país.

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