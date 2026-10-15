España

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del jueves 15 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Bonoloto realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Loterías y Apuestas del Estado anunció los números ganadores de su más reciente sorteo de Bonoloto. Revise aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

PUBLICIDAD

Los resultados ganadores del último sorteo de Bonoloto

Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

Combinación ganadora: 06 07 19 35 40 48.

Complementario: 30.

Reintegro: 2.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

¿Cuándo caduca el premio de Bonoloto?

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses para cobrarlo, contando desde el día siguiente después de que se anunciaron los resultados del sorteo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

PUBLICIDAD

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)

Con tan sólo dos euros puedes jugar en la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Fue hasta el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonoloto hoyBonolotoBonoloto resultados hoy EspañaLoterías de Españaespaña-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 15 de octubre

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 15 de octubre

Comprobar La Primitiva hoy jueves 15 de octubre: números ganadores del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar La Primitiva hoy jueves 15 de octubre: números ganadores del último sorteo

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

La ordenanza municipal prohíbe el baño en estanques públicos y el Ayuntamiento reclama el desalojo de la protesta por motivos de seguridad y limpieza

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

Estos son los números ganadores del sorteo de la Primitiva de este 15 de octubre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los números ganadores del sorteo de la Primitiva de este 15 de octubre

La Justicia catalana confirma que una niña con alergia a la proteína de vaca pasará a custodia compartida pese a la oposición de su madre, que decía que el padre no respetaba la dieta

El padre pagará 350 euros mensuales hasta enero de 2027, cuando ambos alternarán semanas de convivencia con la menor

La Justicia catalana confirma que una niña con alergia a la proteína de vaca pasará a custodia compartida pese a la oposición de su madre, que decía que el padre no respetaba la dieta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

La Justicia catalana confirma que una niña con alergia a la proteína de vaca pasará a custodia compartida pese a la oposición de su madre, que decía que el padre no respetaba la dieta

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Un tribunal rechaza que un hombre nacido en España en 1974 sea español de origen pese a haber nacido sin nacionalidad

La nueva señal de la DGT que ya se ha implantado en Canarias y muchos conductores desconocen

ECONOMÍA

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Los trabajadores de la banca exigen mejoras laborales a las grandes entidades: reparto de beneficios, fines de semana más largos y frenar a la inteligencia artificial

Madrid bajará el IBI en 2027, pero mantiene la tasa de basuras: cuánto pagarán los madrileños

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones