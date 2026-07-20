La Reina Letizia recupera su icónico diseño rojo de Adolfo Domínguez en la final del Mundial

Casa Real confirmaba, tras la eufórica celebración de los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía desde Barcelona -tras la entrega de los Premios Princesa de Girona- de la victoria de la Selección Española contra Francia en la semifinal del Mundial 2026, que la Familia Real viajaría al completo a Nueva York para animar a 'La Roja' este domingo 19 de julio en la final de la Copa del Mundo frente a la Argentina de Leo Messi.

Y después de verles ataviados con la segunda equipación de España -la blanca con franjas y escudo en rojo- personalizada con su nombre y el dorsal 26 en referencia al año en el que nos encontramos, todos nos preguntábamos que looks escogerían la Reina y sus hijas para presenciar desde el palco de honor la gran finalísima, en la que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se ha impuesto por 1-0 en la segunda parte de la prórroga con gol de Ferrán Torres, logrando la segunda estrella de nuestra historia y repitiendo la gesta del equipo de Iniesta, Casillas o Xavi en Sudáfrica 2010.

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Mientras la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han optado por outfits juveniles a informales a juego en apoyo a la Selección -la heredera al trono pantalón rojo y blusa blanca con lazada a la cintura, y su hermana menor camisa roja oversize y pantalón blanco-, la Reina Letizia ha tirado de fondo de armario para recuperar uno de sus diseños más icónicos y demostrar por qué está considerada una de las mujeres más elegantes del mundo.

Como no podía ser de otra manera, ha elegigo el color de España por excelencia, que además es su tono fetiche, el rojo pasión, rescatando un impresionante vestido de Adolfo Domínguez de largo midi, cuerpo ajustado, manga corta tipo capa y silueta evasé con abertura frontal en la falda, que le sienta como un guante y con el que ha acaparado todas las miradas durante la final, imponiéndose claramente en su duelo de estilo frente a Melania Trump, situada a pocos metros de ella.

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Un diseño vibrante y muy especial que la Princesa Leonor posee en color verde botella -fue el que lució durante la jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2023-, con el que además su Majestad ha hecho un guiño a Adolfo Domínguez con motivo del 50º aniversario de la firma, que visitará este mismo viernes en su sede e Ourense confirmando así su apoyo incondicional a la moda española.