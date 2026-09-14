Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este martes 15 de septiembre.

El precio de la luz se modifica cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Tarifa del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 167.33 euros por megavatio hora para este martes, según los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que la tarifa máximo del servicio eléctrico será de 246.72 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio mínimo de la energía eléctrica en España llegará a los 38.39 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 225.75 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 219.97 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 214.52 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 214.14 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 213.18 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 213.66 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 233.64 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 240.46 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 233.11 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 197.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 135.21 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.31 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 56.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.39 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 49.77 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 55.27 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.05 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.98 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 151.1 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 215.32 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 246.72 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 222.32 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.19 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.58 euros por megavatio hora.