Tusk reafirma la seguridad de las fronteras de Polonia a la espera de presentar un nuevo plan de alerta

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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reafirmado este jueves la seguridad de la frontera oriental --la que les separa de Rusia y Bielorrusia-- a la espera de que el Gobierno presente su nuevo plan de alerta para contrarrestar las posibles amenazas, entre ellas el desvío de drones a su espacio aéreo.

Tusk ha asegurado que Polonia está "más segura que nunca" gracias al Escudo Oriental, el ambicioso proyecto de defensa que desde mayo de 2024 ha puesto en marcha Varsovia y que se prevé que finalice en 2028. No obstante, el primer ministro sostiene que "nunca se completará", pues estará en constante modernización.

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"Solo estamos al principio de este camino", ha asegurado Tusk, según recoge la agencia de noticias PAP, acerca de un proyecto valorado en 2.300 millones de euros, en el que colabora la Unión Europea a través del plan SAFE.

El objetivo prioritario es blindar unos 400 kilómetros de frontera que Polonia comparte con el enclave ruso de Kaliningrado y Bielorrusia.

Se trata de un espacio que en los últimos años ha experimentado un aumento de los intentos de cruzar hacia territorio polaco, especialmente desde Bielorrusia, un asunto que han denunciado también sus vecinos bálticos, quienes apuntan hacia la connivencia de Minsk en respuesta a su respaldo a Ucrania y las sanciones de la UE.

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Asimismo, el Gobierno polaco trabaja en un nuevo plan de respuesta después del aumento de las incursiones de drones rusos y ucraniano en su espacio aéreo. Tusk ha puesto de relieve que durante la pasada noche, en medio de los ataques sobre Kiev, aviones de la fuerza aérea polaca estaban preparadas ante cualquier contingencia.

El ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosinska-Kamysz, ha señalado que "serán necesarios cambios" en la ley de defensa para poder desplegar de "manera aún más rápida" ciertos equipos y unidades cuando se produzcan incidentes de este tipo.