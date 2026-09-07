Fernando Díaz de la Guardia regresa a la televisión tras dos años apartado de las cámaras por una parálisis facial: “Las secuelas no me lo impiden”

Fernando Díaz de la Guardia en una imagen de Cuatro. (Cuatro)

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Fernando Díaz de la Guardia está a punto de volver a ponerse delante de las cámaras. El periodista granadino recupera el protagonismo televisivo con un nuevo proyecto en Canal Sur, cadena a la que está estrechamente ligado desde hace años, y lo hace después de un periodo de dos años alejado de la primera línea.

El comunicador será uno de los rostros de Andalucía Mediodía, el nuevo espacio informativo de la televisión autonómica, que se emitirá desde este lunes 7 de septiembre, a las 13:55 horas, como antesala de la primera edición de los informativos. Díaz de la Guardia compartirá la presentación con Silvia Sanz, una de las caras habituales de Canal Sur.

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El regreso supone un momento especialmente importante en su trayectoria. En 2024, cuando se encontraba trabajando en Cuatro al día, el periodista tuvo que apartarse de la televisión después de sufrir una enfermedad neurológica llamada síndrome de Ramsay Hunt que le provocó parálisis facial.

Dos años después, vuelve a primera línea

Durante este tiempo, Díaz de la Guardia ha mantenido una presencia mucho más discreta ante las cámaras. Su recuperación se convirtió en una prioridad y, aunque su vínculo con la televisión no desapareció, su actividad quedó durante un tiempo lejos del foco mediático.

Ahora, el propio periodista ha sido el encargado de anunciar su regreso a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con un mensaje en el que se refiere a las secuelas que le dejó aquella parálisis facial y asegura que no son un impedimento para retomar su profesión, sino una motivación para hacerlo con más fuerza. “Las secuelas de la parálisis facial no me lo impiden, sino que me motivan el doble”, ha escrito.

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Fernando Díaz de la Guardia en 'Imbatibles'. (Lapacreativa)

Su vuelta no llega, por tanto, como un salto improvisado, sino después de meses en los que ha continuado vinculado de una forma u otra a la televisión. En los últimos tiempos, Díaz de la Guardia ha trabajado también detrás de las cámaras, participando en labores de edición en distintos formatos de Canal Sur y también como creador de Imbatibles, un proyecto que formó junto a los CEOs de Lapa Creativa, Nacho Lagos y Pablo Antón, y con el que ha recorrido diferentes cuidades de Andalucía compartiendo su historia.

Un regreso a la cadena donde se hizo popular

Con Andalucía Mediodía, el periodista vuelve además a una cadena que ha marcado buena parte de su carrera. Díaz de la Guardia ha estado al frente de algunos de los programas más reconocibles de Canal Sur, entre ellos Buenos días, Andalucía, Andalucía Directo, Tiene Arreglo o Hoy en día.

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Precisamente este último fue uno de los espacios que más contribuyó a consolidar su popularidad entre la audiencia andaluza antes de dar el salto a la televisión nacional.

Su regreso a Canal Sur supone así un reencuentro con un público que conoce bien y con una televisión en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria.

De las cámaras a un proyecto sobre historias de superación

Durante su tiempo alejado de la televisión diaria, Fernando Díaz de la Guardia tampoco se mantuvo completamente al margen de los medios. A finales de 2024 impulsó Imbatibles, un ciclo de conferencias centrado en historias de superación y resiliencia.

Un proyecto que sigue vivo y que celebra su tercera edición en su granada natal el próximo 18 de septiembre. En esta cita se reunirán varios protagonistas de historias extraordinarias como el deportista Álex Roca, la esquiadora Ana Alonso o el exfutbolista Dani Benítez, entre otros.

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Fernando Díaz de la Guardia e Irene Villa en 'Imbatibles'. (Lapacreativa)

Ahora, sin embargo, regresa al ritmo de la televisión diaria. Andalucía Mediodía le permitirá recuperar la actualidad como eje de su trabajo y compartir nuevamente plató con otro rostro de la cadena.

El nuevo espacio ocupará una franja estratégica antes de la primera edición de los informativos y se convertirá en una de las novedades de Canal Sur para el arranque de la temporada.

Después de dos años de cambios personales y profesionales, Fernando Díaz de la Guardia vuelve a televisión. Lo hace en Andalucía, en la cadena que conoce bien y con un nuevo proyecto que supone su regreso oficial a las cámaras.

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