España

La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

Su sobrino viajó desde Estados Unidos a España después de pasar años sin saber nada de su tía

La Policía Nacional localiza en 24 horas a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años.

Guardar

Mahendra llevaba cuatro años sin ver a su tía. La mujer, de 75 años, se trasladó a España a finales de los años 80, pero desde 2022 nadie en su familia había tenido noticias suyas. Cansado de la falta de comunicación por parte de la septuagenaria, Mahendra viajó el pasado mes de junio desde San Francisco hasta España para conseguir encontrarla.

El hombre aterrizó en España y se puso manos a la obra. Pero después de llamar a diferentes puertas durante varios días sin resultado, le aconsejaron directamente que fuera a la Policía Nacional para interponer una denuncia. Con pocas esperanzas, allí acudió.

PUBLICIDAD

Los agentes le recibieron en la comisaría de Zaragoza-Delicias el pasado 23 de junio. El caso fue poco después trasladado al Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que en menos de 24 horas consiguió dar con la señora.

“En cuestión de horas, Elena y Lara, dos agentes del grupo de desaparecidos, consiguieron localizar a su tía en una residencia de mayores donde estaba perfectamente atendida”, han explicado desde el cuerpo armado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo”

Mahenda, en su encuentro con los agentes que lograron localizar a su tía.
Mahenda, en su encuentro con los agentes que lograron localizar a su tía. (Policía Nacional)

Mahendra quedó totalmente sorprendido y así se lo hizo saber en una carta de agradecimiento al director general de la Policía Nacional. En el escrito, el hombre confiesa que tenía pocas esperanzas en localizar a su tía.

PUBLICIDAD

“Más de un funcionario me dijo, con amabilidad pero con franqueza, que con más de cien residencias privadas en Zaragoza, debería considerar contratar a un detective privado. Lo comprendí. No culpé a nadie. Son búsquedas difíciles, y nosotros no somos residentes en España, ni contribuyentes, ni ciudadanos. No teníamos ningún derecho particular sobre el tiempo o los recursos de nadie. Éramos simplemente una familia de lejos, buscando a alguien a quien amamos”, cuenta en la carta.

Mahendra pensaba que, al ser un ciudadano extranjero, su caso quedaría olvidado entre todo el trabajo nacional. “No somos de aquí, hay asuntos locales lo suficientemente urgentes como para ocupar cada hora. Que una consulta de bienestar de una familia de India o de Estados Unidos no llegaría a lo más alto de la lista de nadie. Estaba equivocado, y me alegra reconocerlo”, confiesa.

El estadounidense ha resaltado el trabajo de las dos agentes de policía, pertenecientes a la comisaría de Zaragoza-Delicias. “Fueron más allá de cualquier deber que pudiéramos haber esperado razonablemente de ellos. Puede que no reciban ningún galardón por esto. No habrá ceremonia, ni titular, ni reconocimiento formal por lo que hicieron por una anciana y las dieciséis personas en el mundo que la quieren. Pero tienen nuestros corazones, completa y permanentemente”, expresa.

“Para una familia que ha pasado varios años sin saber si su tía estaba viva, si estaba a salvo, ese conocimiento lo es todo. La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo. Permanecemos profundamente agradecidos”, concluye en su escrito.

La historia no ha quedado ahí: Mahendra ha regresado a Zaragoza este mes de septiembre para felicitar en persona a las agentes por encontrar a su familiar desaparecida. Mahendra y su tía han retomado el contacto y la mujer ha mantenido ya varias videollamadas con él y sus otros 15 sobrinos, repartidos por todo el mundo.

Temas Relacionados

DesaparecidosDesaparecidos EspañaPolicía Nacional EspañaPolicía EspañaZaragoza EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Durante su tramitación, el 27 de septiembre de 2023, aportó una certificación expedida por la Federación de Comunidades Judías de España

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La magistrada considera que la Audiencia Nacional es competente porque los hechos se habrían planificado y ejecutado fuera de España con la finalidad de cometer delitos graves en territorio nacional

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

Dulceida y Alba Paul ultiman los detalles de su boda: quién oficiará la ceremonia y el importante papel de su hija Aria

La pareja, que ya pasó por el altar hace diez años, se vuelve a casar este viernes 11 de septiembre en S’Agaró, en plena Costa Brava

Dulceida y Alba Paul ultiman los detalles de su boda: quién oficiará la ceremonia y el importante papel de su hija Aria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

ECONOMÍA

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen