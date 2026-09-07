La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

La Policía Nacional localiza en 24 horas a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años.

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Mahendra llevaba cuatro años sin ver a su tía. La mujer, de 75 años, se trasladó a España a finales de los años 80, pero desde 2022 nadie en su familia había tenido noticias suyas. Cansado de la falta de comunicación por parte de la septuagenaria, Mahendra viajó el pasado mes de junio desde San Francisco hasta España para conseguir encontrarla.

El hombre aterrizó en España y se puso manos a la obra. Pero después de llamar a diferentes puertas durante varios días sin resultado, le aconsejaron directamente que fuera a la Policía Nacional para interponer una denuncia. Con pocas esperanzas, allí acudió.

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Los agentes le recibieron en la comisaría de Zaragoza-Delicias el pasado 23 de junio. El caso fue poco después trasladado al Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que en menos de 24 horas consiguió dar con la señora.

“En cuestión de horas, Elena y Lara, dos agentes del grupo de desaparecidos, consiguieron localizar a su tía en una residencia de mayores donde estaba perfectamente atendida”, han explicado desde el cuerpo armado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo”

Mahenda, en su encuentro con los agentes que lograron localizar a su tía. (Policía Nacional)

Mahendra quedó totalmente sorprendido y así se lo hizo saber en una carta de agradecimiento al director general de la Policía Nacional. En el escrito, el hombre confiesa que tenía pocas esperanzas en localizar a su tía.

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“Más de un funcionario me dijo, con amabilidad pero con franqueza, que con más de cien residencias privadas en Zaragoza, debería considerar contratar a un detective privado. Lo comprendí. No culpé a nadie. Son búsquedas difíciles, y nosotros no somos residentes en España, ni contribuyentes, ni ciudadanos. No teníamos ningún derecho particular sobre el tiempo o los recursos de nadie. Éramos simplemente una familia de lejos, buscando a alguien a quien amamos”, cuenta en la carta.

Mahendra pensaba que, al ser un ciudadano extranjero, su caso quedaría olvidado entre todo el trabajo nacional. “No somos de aquí, hay asuntos locales lo suficientemente urgentes como para ocupar cada hora. Que una consulta de bienestar de una familia de India o de Estados Unidos no llegaría a lo más alto de la lista de nadie. Estaba equivocado, y me alegra reconocerlo”, confiesa.

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El estadounidense ha resaltado el trabajo de las dos agentes de policía, pertenecientes a la comisaría de Zaragoza-Delicias. “Fueron más allá de cualquier deber que pudiéramos haber esperado razonablemente de ellos. Puede que no reciban ningún galardón por esto. No habrá ceremonia, ni titular, ni reconocimiento formal por lo que hicieron por una anciana y las dieciséis personas en el mundo que la quieren. Pero tienen nuestros corazones, completa y permanentemente”, expresa.

“Para una familia que ha pasado varios años sin saber si su tía estaba viva, si estaba a salvo, ese conocimiento lo es todo. La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo. Permanecemos profundamente agradecidos”, concluye en su escrito.

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La historia no ha quedado ahí: Mahendra ha regresado a Zaragoza este mes de septiembre para felicitar en persona a las agentes por encontrar a su familiar desaparecida. Mahendra y su tía han retomado el contacto y la mujer ha mantenido ya varias videollamadas con él y sus otros 15 sobrinos, repartidos por todo el mundo.