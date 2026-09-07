Espana agencias

Sánchez dice que trabaja "por y para Ceuta" y que la ciudad recuperará pronto su normalidad: "Es nuestra prioridad"

Imagen 3LJJ5OFHGRETJJG4HGPS4SOCZE
Guardar

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado que su Gobierno trabaja "por y para Ceuta" y ha asegurado que la ciudad autónoma, que viene recibiendo miles de inmigrantes desde el pasado 30 y 31 de julio, no sólo recuperará "pronto" su normalidad sino también saldrá "reforzada" gracias "también" a la acción del Gobierno.

Así lo ha trasladado a los diputados, senadores y europarlamentarios, a los que ha reunido este lunes en el Congreso, coincidiendo con el arranque del curso político, para dar cuenta de las claves de este nuevo periodo de sesiones.

PUBLICIDAD

Tras pedir "ganas", "ambición" y "un esfuerzo adicional" a los suyos, en tanto que se está "tocando el final de la legislatura", el jefe del Ejecutivo ha subrayado que en estos momentos "lo urgente" es la situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta. "Es nuestra principal prioridad", ha dicho.

Sánchez ha puesto en valor la gestión llevada adelante por los ministros de su Gobierno, singularmente el de Ángel Víctor Torres (Política Territorial) como mando único de la crisis, y que el Gobierno "desde el primer minuto" haya tenido claras tres prioridades.

PUBLICIDAD

LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO

"La primera, es evidente, asistir a nuestros compatriotas, a los ceutíes, con todos los recursos del Estado, para devolverle la normalidad cuanto antes", ha destacado el presidente del Gobierno, incidiendo en que su Ejecutivo ha hecho "mucho" en estos últimos años, destinando a Ceuta y también a Melilla, más recursos que en toda la historia de la democracia.

En este punto, ha recordado que el último Consejo de Ministros aprobó un nuevo plan dotado con 309 millones de euros para apoyar al tejido productivo Ceutí, a reforzar los servicios públicos y a mejorar la seguridad ciudadana, también en el ámbito fronterizo. "Y vamos a seguir, por tanto, adaptando todas las medidas necesarias al respecto", ha garantizado.

La segunda de la prioridades, según Sánchez, pasa por "responder" a esta crisis "a la altura de una gran democracia, como es la española", porque "la contundencia del Estado social y de Derecho no es incompatible con la dignidad humana".

En este sentido, ha reiterado que de "quienes tengan derecho de asilo en España, lo tendrán, como exige la ética, el derecho internacional y la legislación española; y quienes no, pues evidentemente serán devueltos".

"LA OPOSICIÓN SÓLO ESPARCE ODIO"

Por último, Sánchez ha garantizado que otra de las prioridades del Gobierno pasa por "entender" qué ha pasado y asegurarse de que "no vuelva a suceder". Tras confirmar que su Gobierno volverá a aumentar la inversión del perímetro fronterizo, como viene haciendo desde 2018, el presidente ha insistido, como hiciera durante su comparecencia en el Congreso de la semana pasada, que cuando esclarezcan lo que ocurrió la última semana de julio lo compartirán con la ciudadanía "con total transparencia".

"Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir ahora: trabajamos por y para Ceuta", ha manifestado Sánchez, quien ha añadido que lo hacen "con el mismo ánimo" que han afrontado todas las crisis vividas en España desde 2018, esto es, "desde la unidad y la lealtad institucional" y situando "siempre" el interés general en el centro de su acción. "No sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera", ha remachado.

Sánchez ha criticado en este punto que, "por desgracia, una vez más y como en todas las crisis", el Gobierno no pueda contar, tampoco con Ceuta, con la oposición, en alusión singularmente al PP y Vox, que cree que aprovechan estas situaciones para "esparcir su odio".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un médico abusó durante años de pacientes anestesiadas y las autoridades lo sabían: “Imaginé cómo me había quitado la ropa interior, sentí náuseas”

Un gastroenterólogo austríaco ejerció durante 21 años en Zúrich y Graz. La policía halló una cámara espía en su consultorio en 2020, pero las autoridades sanitarias permitieron que siguiera atendiendo pacientes hasta su arresto en julio de 2026

Un médico abusó durante años de pacientes anestesiadas y las autoridades lo sabían: “Imaginé cómo me había quitado la ropa interior, sentí náuseas”

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El magistrado ha comunicado este lunes su decisión y ha fijado la comparecencia para las 18.00 horas, en un trámite en el que las partes podrán exponer sus posiciones antes de que el juez decida sobre la continuidad del procedimiento

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña

La comunidad autónoma se ha quedado fuera del estudio en esta edición por el sesgo en la elección de los estudiantes, con un 23% del alumnado excluido de la muestra

El Gobierno y las comunidades autónomas aguardan al informe PISA que mide el sistema educativo tras varias ediciones en caída y sin los datos de Cataluña

Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar

La ciudad contará con medidas de seguridad extraordinarias en el inicio de clases

Ceuta prepara su vuelta al cole más complicada: detalles y calendario escolar

Verano trágico en las carreteras españolas con cuatro muertes diarias: las víctimas ascienden a 240 entre julio y agosto

Según el balance provisional de la DGT, son 10 fallecidos más que en el verano de 2025

Verano trágico en las carreteras españolas con cuatro muertes diarias: las víctimas ascienden a 240 entre julio y agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

‘Independientes’: el nuevo partido que quiere bajar un 20% el sueldo a los 57 concejales de Madrid y recuerda que Almeida se lo ha subido 7.203 euros en tres años

ECONOMÍA

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen