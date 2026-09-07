Sánchez dice que trabaja "por y para Ceuta" y que la ciudad recuperará pronto su normalidad: "Es nuestra prioridad"

Guardar

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado que su Gobierno trabaja "por y para Ceuta" y ha asegurado que la ciudad autónoma, que viene recibiendo miles de inmigrantes desde el pasado 30 y 31 de julio, no sólo recuperará "pronto" su normalidad sino también saldrá "reforzada" gracias "también" a la acción del Gobierno.

Así lo ha trasladado a los diputados, senadores y europarlamentarios, a los que ha reunido este lunes en el Congreso, coincidiendo con el arranque del curso político, para dar cuenta de las claves de este nuevo periodo de sesiones.

PUBLICIDAD

Tras pedir "ganas", "ambición" y "un esfuerzo adicional" a los suyos, en tanto que se está "tocando el final de la legislatura", el jefe del Ejecutivo ha subrayado que en estos momentos "lo urgente" es la situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta. "Es nuestra principal prioridad", ha dicho.

Sánchez ha puesto en valor la gestión llevada adelante por los ministros de su Gobierno, singularmente el de Ángel Víctor Torres (Política Territorial) como mando único de la crisis, y que el Gobierno "desde el primer minuto" haya tenido claras tres prioridades.

PUBLICIDAD

LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO

"La primera, es evidente, asistir a nuestros compatriotas, a los ceutíes, con todos los recursos del Estado, para devolverle la normalidad cuanto antes", ha destacado el presidente del Gobierno, incidiendo en que su Ejecutivo ha hecho "mucho" en estos últimos años, destinando a Ceuta y también a Melilla, más recursos que en toda la historia de la democracia.

PUBLICIDAD

En este punto, ha recordado que el último Consejo de Ministros aprobó un nuevo plan dotado con 309 millones de euros para apoyar al tejido productivo Ceutí, a reforzar los servicios públicos y a mejorar la seguridad ciudadana, también en el ámbito fronterizo. "Y vamos a seguir, por tanto, adaptando todas las medidas necesarias al respecto", ha garantizado.

La segunda de la prioridades, según Sánchez, pasa por "responder" a esta crisis "a la altura de una gran democracia, como es la española", porque "la contundencia del Estado social y de Derecho no es incompatible con la dignidad humana".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha reiterado que de "quienes tengan derecho de asilo en España, lo tendrán, como exige la ética, el derecho internacional y la legislación española; y quienes no, pues evidentemente serán devueltos".

"LA OPOSICIÓN SÓLO ESPARCE ODIO"

Por último, Sánchez ha garantizado que otra de las prioridades del Gobierno pasa por "entender" qué ha pasado y asegurarse de que "no vuelva a suceder". Tras confirmar que su Gobierno volverá a aumentar la inversión del perímetro fronterizo, como viene haciendo desde 2018, el presidente ha insistido, como hiciera durante su comparecencia en el Congreso de la semana pasada, que cuando esclarezcan lo que ocurrió la última semana de julio lo compartirán con la ciudadanía "con total transparencia".

PUBLICIDAD

"Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir ahora: trabajamos por y para Ceuta", ha manifestado Sánchez, quien ha añadido que lo hacen "con el mismo ánimo" que han afrontado todas las crisis vividas en España desde 2018, esto es, "desde la unidad y la lealtad institucional" y situando "siempre" el interés general en el centro de su acción. "No sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera", ha remachado.

Sánchez ha criticado en este punto que, "por desgracia, una vez más y como en todas las crisis", el Gobierno no pueda contar, tampoco con Ceuta, con la oposición, en alusión singularmente al PP y Vox, que cree que aprovechan estas situaciones para "esparcir su odio".

PUBLICIDAD