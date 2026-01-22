España

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

Identificar problemas en el automóvil es posible sin conocimientos técnicos, solo observando ciertas señales

Bernat Escolano, mecánico, ayuda a reconocer algunas averías en los coches (TikTok / @bernideldesguace)

Detectar una avería en el coche puede parecer una tarea exclusiva de profesionales, pero existen señales que cualquier conductor, incluso sin experiencia mecánica, puede identificar a simple vista. Reconocer estos síntomas resulta clave para evitar daños mayores, incrementar la seguridad en carretera y ahorrar en reparaciones costosas.

Muchos usuarios ignoran que los vehículos modernos cuentan con sistemas y testigos que alertan sobre el estado del motor y otros componentes esenciales, facilitando la detección temprana de problemas. Aunque conocer el funcionamiento interno del automóvil no es indispensable para identificar ciertos fallos, conviene familiarizarse con las señales básicas que alertan sobre un posible mal funcionamiento. Así, se puede actuar a tiempo y prevenir situaciones peligrosas o averías más graves.

Para quienes carecen de conocimientos sobre automóviles, el mecánico Bernat Escolano ha compartido, a través de TikTok (@bernideldesguace), cinco fallos habituales fáciles de reconocer: “Si estás viendo este vídeo es porque no tienes ni idea de coches y hoy te voy a enseñar cinco averías muy comunes que tú puedes detectar sin saber nada de mecánica”, afirma de forma directa.

Indicadores más destacados

Entre los indicadores más relevantes destaca la aparición de humo blanco en el escape, a lo que Escolano advierte: “Si sale de forma constante y aún más cuando aceleras, algo no va bien”. Esta situación suele deberse a la entrada de refrigerante en el motor, normalmente por problemas en la junta de culata o el intercambiador.

Vapor blanco saliendo del escape
Vapor blanco saliendo del escape (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro síntoma fácilmente identificable es la activación de luces en el cuadro de instrumentos, especialmente las del motor o la temperatura. El propio Escolano subraya que “si se enciende en el coche, te está avisando”, implicando un potencial fallo relacionado con el motor, las emisiones o la presión de aceite. Sobre el protocolo a seguir, explica: “Si la luz es amarilla, puedes seguir circulando, pero si la luz es roja, lo mejor es parar y llamar asistencia para que te lleven el coche al taller”.

En cuanto a los ruidos extraños al girar o frenar, recomienda prestar atención: “Si suenan antes no sonaban, no es normal”, pues pueden señalar desde frenos gastados hasta suspensiones con holgura o un rodamiento afectado. Atender estos sonidos puede evitar accidentes y daños mayores en el sistema de frenado o dirección.

Error en el combustible

Respecto a los errores de combustible, Escolano señala: “Si alguna vez pones gasolina en un diésel o al revés, se puede solucionar rellenando con más diésel para diluir la mezcla”. Esta afirmación es incorrecta. En realidad, mezclar gasolina y diésel puede provocar graves daños en el motor y el sistema de inyección.

Lo recomendable ante este error es no arrancar el coche y solicitar asistencia para vaciar el depósito completamente, evitando así averías costosas. Además, es habitual notar síntomas como tirones y pérdida de potencia, pero continuar la marcha puede agravar la situación.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Un quinto inconveniente son las vibraciones percibidas al acelerar o en ralentí en el volante o en los pedales, generalmente asociadas a un desequilibrado de ruedas, soportes de motor dañados o transmisión. Identificar estas vibraciones permite anticipar problemas y acudir al taller antes de que la avería progrese.

Conocer estos síntomas básicos ayuda a cualquier automovilista a reaccionar ante posibles fallos y a tomar decisiones responsables, tanto para la seguridad propia como la de los demás. La detección temprana de anomalías facilita el mantenimiento preventivo y contribuye a prolongar la vida útil del vehículo, así como a reducir riesgos de averías graves o accidentes inesperados. Ante cualquier duda, acudir a un taller profesional siempre será la opción más recomendable.

