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Adiós a la alfombrilla de baño de toda la vida: los expertos en decoración y limpieza apuestan por esta nueva tendencia

La diatomita absorbe el agua en segundos, reduce la humedad y requiere un mantenimiento mínimo

La parte más sucia del baño: la alfombrilla (Freepik)
La parte más sucia del baño: la alfombrilla (Freepik)
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La alfombra de diatomita se ha consolidado como la alternativa que varios expertos en decoración y limpieza sitúan en los baños más modernos de 2026, por su capacidad para absorber agua en segundos, secarse con rapidez y reducir la humedad constante que favorece moho, bacterias y malos olores.

La creadora de contenido @marianordichouse la ha recomendado como una opción que “se seca sola en segundos, evita bacterias, mal olor, es antideslizante y fácil de limpiar”. El cambio apunta a sustituir la alfombrilla textil clásica, asociada con la humedad persistente tras varias duchas.

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La lógica de esa sustitución es práctica y estética a la vez. La alfombra tradicional recoge el agua al salir de la ducha o de la bañera y ayuda a evitar resbalones, pero con el tiempo puede convertirse en un foco de humedad, moho y olores si no se limpia correctamente o no se cambia con la frecuencia necesaria.

Cómo funciona la diatomita

Esta tendencia se sitúa en un contexto más amplio, pues los baños europeos están reemplazando la alfombra textil por piezas de diatomita, una placa absorbente cuya popularidad crece en España y que promete más higiene y menos mantenimiento sin necesidad de reformas.

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El material procede de restos fosilizados de diatomeas y forma una roca sedimentaria porosa. Esa estructura actúa como una esponja natural: absorbe el agua cuando se pisan los pies mojados y hace que la humedad desaparezca poco después.

Su superficie rígida se seca en poco tiempo y evita la sensación de humedad persistente
La alfombra de diatomita absorbe el agua al contacto con los pies mojados (Amazon)

Su superficie es rígida y lisa, y que, a diferencia de la alfombra textil, no retiene la humedad ni desprende olor a encierro después de varias duchas. Ese comportamiento explica su encaje en baños poco ventilados o de uso compartido, donde la acumulación de agua favorece la aparición de hongos y bacterias.

En ese mismo sentido, una de las peores sensaciones de las alfombrillas convencionales es pisarlas y notar los pies sobre una superficie todavía húmeda. Con la diatomita esa sensación desaparece porque el material absorbe el agua y la evapora en poco tiempo.

El atractivo no se limita a la higiene. España aparece como uno de los mercados donde esta solución gana terreno también por su acabado visual: diseños rectangulares o redondos, tonos neutros, poco volumen y una integración más limpia con azulejos y muebles contemporáneos.

Ventajas y cuidados

Entre las ventajas más repetidas figuran el secado casi instantáneo, la menor proliferación de moho y la presencia, en algunos modelos, de superficie antideslizante. Además, posee una vida útil superior a la de las toallas o alfombras de suelo convencionales y una utilidad especial en viviendas con niños y mascotas, donde la humedad y el barro son más frecuentes.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El mantenimiento también cambia frente al textil. Según @marianordichouse, basta con colocar la pieza una vez por semana en posición vertical y dejarla escurrir durante un par de horas para asegurarse de que no retiene residuos de agua. Por ello, se presenta como una solución fácil de limpiar y de conservar.

Para su limpieza se recomienda usar un paño húmedo o un detergente suave, evitar productos agresivos que puedan dañar la porosidad y no sumergirla en agua. Si con el uso pierde capacidad de absorción, puede recuperarse frotando suavemente la superficie con una lija fina. Ese mismo material poroso que explica su eficacia también marca su límite: al ser una pieza rígida, los golpes fuertes pueden quebrarla.

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