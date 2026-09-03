La planta frutal que no solo sirve para decorar el jardín: ayuda a refrescar balcones y terrazas durante el verano

El mandarino, de hoja perenne, ayuda a reducir la radiación solar en las horas de mayor calor (Pixaby)

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Ante veranos con temperaturas elevadas y balcones expuestos a la radiación solar durante buena parte del día, algunas plantas pueden ayudar a crear zonas de sombra y a moderar la sensación térmica. Entre las especies que se adaptan al cultivo en maceta, hay un frutal de hoja perenne capaz de aportar frescor mediante la transpiración, además de flores aromáticas y producción de fruta.

El mandarino, Citrus reticulata, puede actuar como barrera frente al calor en un balcón durante el verano porque su follaje perenne absorbe radiación solar y enfría el aire mediante la transpiración, una de las propiedades menos conocidas de este frutal en un contexto de temperaturas que en muchas ciudades españolas superan los 38 ºC.

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Para que ese efecto refrescante funcione en casa, el árbol debe colocarse preferiblemente con orientación oeste o noroeste y cultivarse en una maceta de 40 a 60 litros, una dimensión suficiente para que desarrolle sombra útil sobre suelos y paredes y reduzca la radiación de última hora de la tarde, la más agresiva del verano.

Cómo enfría el aire y resiste el calor

El mecanismo que permite ese enfriamiento es la evapotranspiración. Las raíces absorben agua del sustrato y las hojas la liberan en forma de vapor a través de poros microscópicos llamados estomas. Cuando el agua pasa del estado líquido al gaseoso, consume energía calorífica del aire que rodea al árbol. En los cítricos, ese proceso es especialmente activo y se traduce en un microclima más fresco alrededor de la planta.

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Un estudio publicado en Acta Horticulturae por Otero, Goni, Jifon y Syvertsen en 2011 comprobó que el sombreado de naranjos en zonas subtropicales reducía de forma apreciable la temperatura de las hojas y aumentaba la eficiencia en el uso del agua. Ese resultado se vincula con una mayor capacidad de transpiración sostenida incluso en episodios de calor intenso.

El mandarino libera vapor de agua a través de sus hojas, un proceso que contribuye a enfriar el aire próximo a la planta (Kobox)

El mandarino comparte esa misma fisiología. Sus hojas brillantes y coriáceas reflejan parte de la radiación solar y procesan el calor internamente a través de la fotosíntesis y la transpiración, en lugar de devolverlo al ambiente.

Ese comportamiento convierte al árbol en una pantalla visual y térmica durante todo el año, ya que no pierde la hoja en invierno. A esa ventaja se suma su adaptación al cultivo en contenedor, una característica que lo sitúa entre las pocas plantas frutales que se desarrollan bien en maceta en España.

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Necesita al menos seis horas de sol directo al día para florecer y fructificar. También tolera mejor el calor que otros cítricos como el limón o el pomelo, con un rango de crecimiento activo situado entre 23 ºC y 35 ºC.

Riego y cuidados de verano

El factor que más condiciona su capacidad de enfriar el ambiente es el riego. Cuando el árbol sufre estrés hídrico, cierra los estomas para conservar agua y, al hacerlo, interrumpe la evapotranspiración. Sin ese flujo constante hacia las hojas, desaparece el efecto de enfriamiento. En agosto, con temperaturas por encima de 30 ºC, un mandarino cultivado en maceta puede necesitar riego diario.

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El acolchado superficial con corteza o compost ayuda a conservar la humedad del sustrato y a aislar las raíces del calor acumulado en las paredes del recipiente. Esa capa reduce la evaporación directa del sustrato y prolonga la capacidad del árbol para transpirar a lo largo del día.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Existen tres cuidados básicos para los meses más calurosos: mantener el sustrato húmedo sin encharcarlo, utilizar un sustrato específico para cítricos con buen drenaje y aplicar un abono rico en nitrógeno y potasio cada 30 o 40 días durante primavera y verano. Esa fertilización compensa el rápido agotamiento de nutrientes en plantas cultivadas en contenedor.

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El tercer frente es el control de plagas. La araña roja y la cochinilla son las más frecuentes en verano, y revisar cada semana el envés de las hojas permite detectarlas antes de que colonicen el árbol, sobre todo cuando aparecen brotes nuevos, más tiernos y más vulnerables.

Además de su función térmica, el mandarino aporta floración aromática en primavera y frutos maduros entre noviembre y enero, según la variedad. En España hay más de 30.000 hectáreas dedicadas al cultivo de mandarina, con Valencia y Castellón como principales zonas productoras.