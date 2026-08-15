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El incendio en Riglos (Huesca) supera las 15.000 hectáreas tras una noche complicada

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Zaragoza, 15 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) afecta este sábado a una superficie provisional de más de 15.000 hectáreas tras una noche complicada para las labores de extinción que, no obstante, han logrado contener su avance hacia los núcleos urbanos y los dos monasterios de San Juan de la Peña.

El dispositivo se mantendrá a lo largo de la jornada en su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos, ha informado el Gobierno de Aragón.

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El objetivo para las próximas horas continúa siendo contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población, con especial atención a los núcleos más próximos al frente activo y al entorno del monasterio.

En una noche especialmente activa en el frente del incendio, el fuego ha llegado hasta las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, pero la línea de control establecida por el operativo ha permitido frenar su avance antes de alcanzar los núcleos urbanos.

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El frente ha alcanzado también las inmediaciones de Centenero, que ha podido ser defendido con eficacia. El fuego ha avanzado asimismo hacia Botaya y Atarés, zona en la que se va a intensificar la actuación con trabajos de extinción manual y con maquinaria pesada.

El incendio ha llegado igualmente hasta las proximidades de Binacua y Santa Cruz de la Serós, si bien ambas poblaciones han podido ser protegidas gracias al operativo desplegado.

El operativo Infoar del Gobierno de Aragón contará este sábado con 3 helicópteros ligeros, 2 helicópteros medios, 1 helicóptero de coordinación, 16 cuadrillas terrestres, 5 cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas y 8 bulldozer.

El Ministerio para la Transición Ecológica aportará 3 aviones FOCA, 3 anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero, helicópteros bombarderos ligeros y 4 BRIF con 8 helicópteros.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegadas tres secciones, con 160 efectivos, y dos bulldozer.

El operativo se completa con medios procedentes de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de cuadrillas de bomberos de Huesca y Zaragoza, tractoristas de las comarcas afectadas, siete patrullas de la Guardia Civil, una unidad del 061, un equipo de apoyo de Cruz Roja y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la zona, son probables chubascos y lluvias que podrían favorecer la extinción del incendio. También se espera un descenso de las temperaturas de en torno a cinco grados.

La situación de evacuados se mantiene respecto al viernes, pues siguen desalojadas 18 poblaciones con 1.021 personas afectadas.

El incendio sigue afectando a las carreteras A-132, A-1205, N-240, la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey, la A-1603 y la HUV-3001, además de suspender la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe. EFE

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