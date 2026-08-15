Una tormenta con 900 rayos sorprende de madrugada en Andalucía y deja hasta 25 litros

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Málaga, 15 ago (EFE).- Una tormenta con fuerte aparato eléctrico ha sorprendido la madrugada de este sábado a los vecinos de varios municipios de Andalucía, principalmente de las provincias de Granada, Málaga y Córdoba, donde han caído unos 900 rayos, y la lluvia ha dejado hasta 25 litros por metro cuadrado.

Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Benamejí (Córdoba) se han registrado 25,4 litros por metro cuadrado, en Rincón de la Victoria (Málaga), 20,2 litros; y en Vélez-Málaga, 19,4 litros, ambos en la costa oriental.

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Las precipitaciones también se han registrado en la ciudad de Málaga, con 18,5 litros en el aeropuerto, o puntos de la zona occidental de esta provincia, como Marbella, con 17,8 litros.

Durante este fenómeno se han contabilizado en Granada, Málaga y Córdoba unos 900 rayos nube-tierra, ha dicho a EFE un portavoz del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

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Según los datos de la red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, en la sierra de Mijas (Málaga) se han recogido 15,7 litros; en el pueblo de Alcaucín, en la comarca malagueña de la Axarquía, 14,9 litros; y en Padul (Granada), 13 litros.

El teléfono 112 ha registrado avisos puntuales por anegaciones en puntos de Málaga y Granada, como el de un patio de una vivienda en el municipio granadino de La Zubia, sin que consten daños personales, según fuentes del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

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En las redes sociales circulan vídeos que reflejan los numerosos rayos y relámpagos que iluminaron el cielo durante la madrugada, en la que vecinos de gran parte de Andalucía también sintieron el terremoto de 5 grados de magnitud con epicentro en Alhendín (Granada).

La inestabilidad atmosférica se mantendrá durante la jornada de este sábado, en la que la Aemet ha activado el aviso amarillo en zonas de toda Andalucía, salvo Huelva, por tormentas y chubascos.EFE

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