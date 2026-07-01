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Embalses de agua: la reserva bajó este martes 30 de junio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

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La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 80,14 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular dado a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este martes 30 de junio.

La información oficial muestra que la reserva de este recurso hídrico bajó en comparación con la semana anterior.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para entender la administración de los recursos hídricos en el país.

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Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: martes 30 de junio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 44.915 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 80,14 %.

Variación de hace una semana: -757 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,35 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 41.677 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 74,37 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 83,11%.

Aragón: 82,07%.

Asturias: 85,96%.

C. Valenciana: 55,62%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 85,53%.

Castilla-La Mancha: 68,59%.

Cataluña: 91,28%.

Comunidad de Castilla y León: 85,03%.

Extremadura: 80,66%.

Galicia: 79,75%.

Murcia: 33,11%.

Navarra: 80,37%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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