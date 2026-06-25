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Los farmacéuticos advierten que el calor afecta a la efectividad de los medicamentos y a la reacción que producen en el cuerpo

El aviso se dirige en particular a los medicamentos que deben mantenerse en nevera y a determinadas formas farmacéuticas muy sensibles a las altas temperaturas

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Los farmacéuticos recuerdan la importancia de conservar correctamente los medicamentos. (EFE/ Eliseo Trigo)
Los farmacéuticos recuerdan la importancia de conservar correctamente los medicamentos. (EFE/ Eliseo Trigo)

El calor ha decidido dar un ligero respiro este jueves, pero todo apunta a que durará poco. La Aemet ha dado por finalizada la primera ola de calor del verano, pero el fin de semana traerá de vuelta las altas temperaturas, aunque de forma menos extrema.

Preparados o no, el verano está aquí y el clima exige una especial atención a la salud, especialmente para aquellas personas que toman medicación de forma crónica. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), hasta 7.500 presentaciones comercializadas y dispensables en farmacia comunitaria, cerca del 50 % de las 15.000 disponibles, exigen especial precaución durante una ola de calor. El aviso se dirige en particular a los medicamentos que deben mantenerse en nevera y a determinadas formas farmacéuticas muy sensibles a las altas temperaturas.

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Las medicaciones que necesitan frío

Vacunas antigripales o contra el rotavirus requieren temperaturas entre 2 y 8 grados. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)
Vacunas antigripales o contra el rotavirus requieren temperaturas entre 2 y 8 grados. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Según el CGCOF, en España hay más de 1.000 presentaciones de medicamentos que deben conservarse entre dos y ocho grados Celsius, de las que unas 400 se dispensan en farmacias comunitarias y el resto son de uso hospitalario. El CGCOF incluye en este grupo los tratamientos para la diabetes, vacunas como las antigripales, contra la hepatitis B o C o contra el rotavirus; y algunas terapias tópicas.

Para trasladarlos, es necesario usar una nevera portátil y conservarlos siempre a la temperatura indicada. También aconseja utilizarlos tan pronto como se hayan sacado del frigorífico, una indicación que cobra más peso en las fechas de mayor movilidad y viajes.

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Otros medicamentos exigen una conservación por debajo de 25 o 30 grados. Si se rebasa esta temperatura de forma puntual, no debería haber consecuencias sobre su estabilidad o su calidad. “No obstante, hay que supervisar las condiciones de conservación de este grupo de fármacos que agrupa a cremas, pomadas, geles, supositorios y óvulos“, insiste el organismo colegial. En concreto, pide vigilancia en el almacenamiento de cremas, pomadas, geles, supositorios y óvulos, formas farmacéuticas especialmente vulnerables al calor. El CGCOF explica que, en las cremas o pomadas, puede producirse una separación de fases y perderse el aspecto homogéneo; en óvulos o supositorios, el problema es el reblandecimiento, y en ambos casos se recomienda no utilizarlos.

Será el prospecto, en cualquier caso, el que nos indique cómo debe almacenarse un medicamento y si necesita frío o calor. Si no indica nada, no hay motivo de preocupación: se sabe que los medicamentos pueden aguantar temperaturas de hasta 40 grados sin degradarse durante seis meses.

Peores efectos en ola de calor

Una mujer toma un suplemento (AdobeStock)
Una mujer toma un suplemento (AdobeStock)

No obstante, habrá medicamentos que pueden sentar peor en el cuerpo cuando hace calor. Es el caso, por ejemplo, de los medicamentos diuréticos, que favorecen la deshidratación o la pérdida de electrolitos, y los antiinflamatorios, que afectan a la funcionalidad del riñón.

También figuran los antihistamínicos y algunos fármacos para el Parkinson, porque interfieren con los mecanismos de pérdida de calor del cuerpo. A esa lista se suman analgésicos como el tramadol y antipsicóticos usados en esquizofrenia, que pueden aumentar de forma directa la temperatura corporal, un efecto especialmente peligroso durante el verano.

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