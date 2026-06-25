Detienen al cuñado de Joaquín Sánchez, José Manuel Saborido, tras una denuncia de su mujer por supuesta agresión verbal y amenazas

Detienen al cuñado de Joaquín Sánchez (Mediaset España)

José Manuel Saborido, cuñado de Joaquín Sánchez, ha sido detenido en Sevilla por una presunta agresión verbal y amenazas a su mujer, Nadine, en un caso que, según ha confirmado El tiempo justo, se produjo el miércoles 24 de junio y que mantiene a ambos declarando ante la jueza mientras se espera una decisión en las próximas horas.

La detención se produjo a las 16:00 horas tras una llamada de Nadine, quien más lo había defendido en televisión, al 112, según el programa de Telecinco, que sitúa el origen del episodio en un “ataque de celos” y sostiene que José Manuel Saborido pasó la noche en los calabozos antes de ser trasladado a los Juzgados de violencia contra la mujer.

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El periodista Álex Rodríguez ha relatado en el espacio el testimonio de la mujer, con la que ha hablado directamente. Según esa versión, Saborido sacó un martillo del sótano de la casa, bajó con él y lanzó amenazas durante la discusión. El tiempo justo recoge además una frase concreta atribuida al detenido: “Cuidado. Mira lo que tengo en la mano”. Después llegaron más amenazas y hasta habría dicho que iba a degollar al perro de la familia.

Detienen al cuñado de Joaquín Sánchez (Mediaset España)

La presunta agresión del cuñado de Joaquín Sánchez

Según ha explicado el programa, la presunta agresión verbal tuvo lugar en la puerta de la vivienda familiar. Nadine habría sido quien presentó la denuncia y, de acuerdo con el relato difundido por el espacio, el conflicto entre ambos arrastra antecedentes desde abril. El tiempo justo sostiene que el procedimiento sigue en curso y ha detallado el escenario judicial inmediato.

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“El procedimiento está desarrollándose”, han indicado desde el programa, que añade que el investigado puede reconocer o no los hechos y que, en función de esa declaración, el asunto puede tramitarse a instrucción o derivarse a un juzgado de lo penal.

El espacio de Joaquín Prat, presentado ahora por César Muñoz, también asegura que la jueza ya ha tomado una decisión, aunque su contenido todavía no se ha dado a conocer. Dicha resolución se conocerá en cuestión de horas. Según la información que maneja el programa, los hijos del matrimonio habrían encontrado a José Manuel Saborido intimando con una chica.

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Detienen al cuñado de Joaquín Sánchez (Mediaset España)

El polémico cuñado de Joaquín Sánchez

La detención devuelve al foco a una figura que ya había protagonizado una disputa pública con su hermana, Susana Saborido, y con el exfutbolista del Real Betis. José Manuel Saborido había criticado abiertamente al matrimonio y llegó a sacar a escena supuestas infidelidades de Joaquín Sánchez, además de calificar al futbolista de “interesado”.

El 13 de febrero fue entrevistado en este mismo programa para pedir perdón al exjugador sevillano. En aquella aparición aseguró: “Nunca he tenido ni un más ni un menos con él”, y admitió también que se había excedido al airear asuntos privados: “He hecho autocrítica y me arrepentí muchísimo de hablar de cosas que ni me iban ni me venían”.

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Durante esa misma intervención, Joaquín Prat se dirigió a él como “el cuñado traidor”, una expresión que provocó su reacción inmediata. Saborido respondió entonces: “Si ha habido alguna traidora, ha sido ella. Antes de venir a la televisión intenté zanjar mis diferencias en privado, pero fue sin éxito. Susana me vaciló y me incitó a hablar de forma pública”.