10/03/2021 Siete ideas creativas para convertir tu terraza o jardín en un oasis particular. MADRID, 10 (CHANCE) Con la llegada de la primavera, dejamos atrás el frío, la manta y el sofá, y cada vez apetece más pasar tiempo al aire libre. Para seguir disfrutando de momentos de relax en nuestro hogar, nada mejor que aprovechar patios, jardines y terrazas. Así, llega el momento de poner a punto las zonas de exterior de nuestra vivienda para poder disfrutar de ellas y convertirlas en nuestro oasis particular sin tener que pasarse del presupuesto.



Con la llegada de la primavera, dejamos atrás el frío, la manta y el sofá, y cada vez apetece más pasar tiempo al aire libre. Para seguir disfrutando de momentos de relax en nuestro hogar, nada mejor que aprovechar patios, jardines y terrazas. Así, llega el momento de poner a punto las zonas de exterior de nuestra vivienda para poder disfrutar de ellas y convertirlas en nuestro oasis particular sin tener que pasarse del presupuesto.



La falta de ideas y en otras ocasiones la falta de espacio hace que dejemos pasar las estaciones de primavera y verano sin haber acondicionado estas zonas de la casa que nos dan tanta vida. Pero según explican los expertos de tuandco.com - ecommerce especializado en la venta online de productos de calefacción, hogar y jardín, ferretería, piscinas y cocina - no hacen falta grandes presupuestos para sacarle el máximo provecho a estas estancias.



¡Toma nota de estas siete ideas que convertirán tu terraza o jardín en tu zona preferida de la casa por muy poco dinero!



1/ En un jardín o patio grande no pueden faltar las plantas. La clave está en organizar la distribución de tu espacio para incluir vegetación natural y con ello conseguirás darle color y vitalidad a tu hogar.



2/ Los muebles de exterior son un básico. Si quieres crear un lugar íntimo y personal para reunirte con los tuyos o simplemente para pasar tiempo al aire libre, este tipo de muebles son un must.



3/ El césped para hacer de tu espacio un lugar más natural y verde. Lo más adecuado es utilizar un césped artificial para ahorrar tiempo y esfuerzo en su mantenimiento. Y es que tiene un gran parecido con el aspecto del césped natural y así conseguirás tener la naturaleza en casa. La zona del césped será ideal para que coloques las mesas y sillones.



4/ Las piedras, un elemento imprescindible para espacios exteriores amplios. Le dan un toque de personalidad al jardín. Utiliza tu imaginación y creatividad para crear caminos o zonas con piedras de diferentes formas y tamaños.



5/ Crear un espacio con tu propio huerto urbano. Se trata de una tendencia que está triunfando hoy en día y te será útil para cultivar tus propios alimentos de forma orgánica y sostenible, además de pasar un tiempo al aire libre y de forma agradable aprendiendo y realizando esta actividad con los más peques.



6/ La iluminación puede ayudar a crear un espacio más íntimo y personal. Puedes usar luces LED colocadas en el suelo, o bien apliques en las paredes de tu espacio o colocar luces de pie que las puedas mover por la zona según tus preferencias.



7/ Autenticidad y diferenciación en tu espacio. Gracias a la gran amplitud de un espacio puedes jugar con diferentes elementos que le den autenticidad y diferenciación. Y es que es posible crear diferentes zonas: un espacio de relax y calma con el uso de muebles de exterior, una parte para jugar a juegos de jardín con los más peques de la casa o incluso crear tu zona personal de bricolaje o almacenaje con una caseta de jardín.