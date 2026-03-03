Agencias

La Casa Real despide a Fernando Ónega, un "referente" del "mejor periodismo de la Transición"

Reconocido por su ética y sentido de Estado, Fernando Ónega falleció a los 78 años dejando una huella imborrable en la profesión, donde destacó como cronista imprescindible, maestro inspirador y una de las voces más respetadas de España

El diario 65YMÁS comunicó el fallecimiento de Fernando Ónega, quien presidía el medio, destacando que “España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales”. El periodista, reconocido como una de las voces fundamentales del periodismo español desde la Transición, murió este martes a los 78 años. La Casa Real despidió a Ónega en un mensaje difundido en la red social X, en el que lo calificó como un “referente” y “maestro” del “mejor periodismo de la Transición”, y trasladó su “cariño y el mejor recuerdo” a su familia.

Según ha informado la Casa Real, Fernando Ónega ejerció una influencia notable en el ámbito periodístico con su “mirada afilada y honesta de la realidad”, así como por el papel que desempeñó durante la consolidación de la democracia en España. “Nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad”, expresó la institución en el mensaje compartido este martes. Añadió además que Ónega participó en distintos formatos a lo largo de su carrera, aunque fue en la radio donde halló su espacio más destacado.

El periodista, nacido en Galicia, recibió múltiples reconocimientos por su labor, desarrolló su carrera en diversos medios de comunicación y se mantuvo activo en su labor hasta el final. De acuerdo con lo consignado por 65YMÁS, su directora Ana Bedia agradeció “su ética, imparcialidad y sentido de Estado”, subrayando el respeto que Ónega inspiró tanto entre sus colegas como en las nuevas generaciones de profesionales del periodismo.

Varios perfiles institucionales y personales destacaron la capacidad de Ónega para analizar la actualidad política y social desde una perspectiva equilibrada y rigurosa. El medio 65YMÁS recordó su legado profesional y humano y expresó el aprecio compartido tanto por familiares como por quienes trabajaron junto a él. La repercusión de su muerte es reflejo de la notoriedad adquirida a lo largo de décadas en los principales espacios informativos del país.

La capilla ardiente para despedir a Fernando Ónega se instalará este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid y permanecerá abierta desde las 10:00 hasta las 21:00 horas, permitiendo así que compañeros, figuras públicas y ciudadanos puedan ofrecerle un último homenaje.

Ónega fue considerado uno de los cronistas imprescindibles del periodismo español contemporáneo, con especial relevancia durante las etapas de la Transición. Tanto la Casa Real como distintos representantes del sector subrayaron su relevancia profesional y su contribución a la información desde la objetividad. “Gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado”, publicó la Casa Real al anunciar su muerte.

Según publicó 65YMÁS, Ónega no solo dejó huella como comunicador sino también como mentor de periodistas. Su estilo, que combinaba ironía y análisis profundo, se mantuvo vigente en su trabajo y en sus intervenciones públicas y mediáticas. En todos los soportes donde intervino, la radio fue señalada como su “casa”, el medio donde desarrolló con mayor notoriedad su labor periodística.

Organizaciones periodísticas y figuras del sector informaron a lo largo del martes sobre el impacto de su fallecimiento y destacaron la integridad y profesionalidad de Ónega. La reacción de la Casa Real, así como la del medio 65YMÁS, recoge el sentir de una parte importante de la sociedad y del gremio informativo en España ante la desaparición de una de sus principales referencias.

