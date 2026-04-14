España

Embalses España: la reserva de agua subió este 14 de abril

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Guardar
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 83,54 % de su capacidad este martes 14 de abril, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La información oficial muestra que la captación de este recurso hídrico subió en comparación con la semana anterior.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es importante debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: martes 14 de abril de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.821 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,54 %.

Variación de hace una semana: 132 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,24 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 41.347 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 73,78 %.

Cómo están los embalses en España

Los embalses de agua están a su 83,54 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 83,54 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 86,40%.

Aragón: 83,99%.

Asturias: 86,40%.

C. Valenciana: 58,03%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 84,48%.

Castilla-La Mancha: 71,26%.

Cataluña: 84,10%.

Comunidad de Castilla y León: 86,90%.

Extremadura: 86,29%.

Galicia: 88,45%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 86,36%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Ana Barba, psicóloga: “Cada vez me encuentro que revisar las redes sociales de tu pareja es más común”

Estas dinámicas que buscan mantener el control, lejos de conseguirlo, amplifican las dudas y pueden llegar a romper el vínculo emocional

Ana Barba, psicóloga: “Cada vez me encuentro que revisar las redes sociales de tu pareja es más común”

Vuelve el calor a España: la Aemet prevé un ascenso térmico con termómetros por encima de los 30ºC y lluvias solo en estas regiones

La estabilidad atmosférica predominará en la mayor parte del territorio y dejará temperaturas más propias del mes de junio

Vuelve el calor a España: la Aemet prevé un ascenso térmico con termómetros por encima de los 30ºC y lluvias solo en estas regiones

Comienzan las obras en el Palacio de Marivent: así serán las nuevas instalaciones reformadas por medio millón de euros

Según ha informado el ‘Diario de Mallorca’, los obreros ya estarían comenzando a restaurar el lugar de descanso de la familia real

Comienzan las obras en el Palacio de Marivent: así serán las nuevas instalaciones reformadas por medio millón de euros

Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

El régimen chino recibe a la delegación española con elogios. Sánchez se ha visto antes en Pekín con una decena de importantes inversores

Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

Precio del aceite de oliva en España este 14 de abril

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este 14 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

El entorno cercano de Koldo García cierra filas para cimentar su defensa: su hermano y su exmujer justifican los pagos en efectivo que recibió de Aldama y del PSOE

Un trabajador marroquí sin papeles demanda a una empresa por no pagarle el salario, pero pierde el juicio: no logra probar la relación laboral

La baliza V-16 llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una demanda abre la vía para revisar su legalidad

ECONOMÍA

Los minicréditos disparan su interés al 4.963% TAE, el más alto de la historia, antes de que la ley lo baje al 4%

Los minicréditos disparan su interés al 4.963% TAE, el más alto de la historia, antes de que la ley lo baje al 4%

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

En qué comunidades puedes deducirte los gastos en gafas en la declaración de la Renta 2026

Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”

Golpe al ladrillo: la producción de la construcción se desploma un 10% en febrero por la fuerte caída de la edificación

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas