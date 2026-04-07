España

El pueblo con más habitantes que superan los 100 años: “Comí y bebí toda mi vida”

El alcalde ha prometido que pronto habrá un mural con la cara de los ancianos

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Osini, el pueblo donde la vida no se detiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tzia Battistina tiene 106 años y le gusta tender la ropa en el balcón cuando hace buen tiempo. El tío Mario, de 102, se aficionó a los bailes sardos en su último cumpleaños. Assunta, que cumplirá 103 en agosto, amasó culurgiònis con su nieta hace apenas unos días.

En Osini, un pueblo al pie de las imponentes paredes rocosas del Taccu, en el corazón de Ogliastra (en la costa oeste de Cerdeña), vivir mucho no es una excepción, sino casi la norma.

Cinco personas han superado los cien años en una población de menos de setecientos habitantes. Un par más se acercan a ese umbral. La escena no resulta extraordinaria para quienes viven aquí, forma parte del paisaje, como la montaña o el viento.

Una comunidad que nombra a sus mayores

En Osini, a los ancianos no se les llama solo por su nombre. Son tzia o tziu: tía, tío. Una forma de reconocer que pertenecen a todos. No hay separación entre generaciones, sino continuidad.

Crecer aquí significa sentirse parte de una red. Existe incluso una palabra para definirla: s’aggiudu torrau, el “ayudo que regresa”. Se trabaja para los demás porque, llegado el momento, los demás harán lo mismo. “La solidaridad es tradición”, ha resumido el alcalde al medio italiano Il Corriere della Sera.

Adultos y adultos mayores caminan por un sendero y practican yoga y tai chi en una playa mediterránea soleada con vegetación y mar.
Pronto habrá un mural con los rostros de los centenarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Comí y bebí”

Las cifras llaman la atención. El profesor Giovanni Mario Pes, que identificó la Zona Azul de Cerdeña, calcula que la prevalencia de centenarios en Osini es 27 veces superior a la media regional y 17 veces mayor que en el resto de Ogliastra. Pero las explicaciones no son tan claras.

Alfredo Cannas, alcalde de 76 años, sonríe cuando le preguntan por el secreto: “¿Será el aire de la montaña? ¿O la buena comida? ¿O simplemente la genética? Cuidado con dar respuestas demasiado fáciles".

Las respuestas de los propios protagonistas no ayudan a construir teorías complejas. Mario Lobina, que cumplirá 103 años, lo resume en tres palabras: “Comí y bebí”. Vittorio Mura añade lo suyo: “Todavía soy un chico de 20 años”. Caminó durante décadas como guarda forestal y presume de no haber ido nunca al hospital.

Vidas largas, vidas intensas

La longevidad aquí no está separada de la dureza. Battistina Piras, la mayor del grupo, pasó 45 años fuera de Osini, en Milán. Crió a siete hijos trabajando como empleada doméstica. Hoy, a sus 106 años, mantiene su independencia con determinación. Pero rechaza cualquier relato épico: “¿Cómo esperan que me sienta? Me siento fatal. Ni siquiera sé cómo he llegado a esta edad".

Assunta Cannas tampoco ha seguido un camino sencillo. Perdió a sus padres siendo joven, trabajó en el campo y ayudó a criar a la siguiente generación. Nunca se casó. “Les ahorré mucho dinero”, dice con orgullo. Todavía cocina y amasa a mano. Y, con los años, habla sin filtros de lo que no fue: “Había un chico que quería llevarme a América; me hubiera gustado, pero estaba demasiado lejos”.

Los 5 pueblos más bonitos cerca de Roma: villas medievales, monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad e increíbles vistas.

El pueblo que se movió

Osini no es solo longevidad. También es memoria de un territorio inestable. En 1951, lluvias persistentes saturaron el terreno hasta provocar un deslizamiento que arrasó gran parte del pueblo antiguo. Casas y caminos desaparecieron y la comunidad tuvo que trasladarse.

Odorico tenía entonces dieciocho años. Hoy, con noventa y dos, recuerda aquel día sin dramatismo: “Me desperté por la mañana, miré por la ventana y vi que todo se movía”, ha comentado en el medio Cagliari Today. El nuevo pueblo, Osini Nuova, se construyó más arriba, en una zona considerada más estable. El antiguo quedó atrás, en la ladera, como una cicatriz visible.

Entre las ruinas de Osini Vecchia y las casas del nuevo asentamiento, la vida continúa sin grandes gestos. Se reconstruyen caminos, se cuidan animales, se cocina, se conversa. Pronto habrá un mural con los rostros de los centenarios y un Museo de la Memoria en la antigua estación. “Representan nuestra identidad, nuestro orgullo, nuestra carta de presentación”, ha sentenciado el alcalde.

Temas Relacionados

Pueblos de ItaliaAncianosPersonas MayoresEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Números ganadores de Bonoloto del 7 de abril

Como cada martes, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Números ganadores de Bonoloto del 7 de abril

Comprobar Eurojackpot: resultados ganadores y números premiados del martes 7 de abril

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Eurojackpot: resultados ganadores y números premiados del martes 7 de abril

Comprobar Euromillones: los ganadores de este martes 7 de abril

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Euromillones: los ganadores de este martes 7 de abril

Ganadores del Sorteo 5 de Super ONCE hoy martes 7 de abril del 2026

Descubre la combinación obtenida a las 21:15 horas; podría ser usted el nuevo millonario del día

Ganadores del Sorteo 5 de Super ONCE hoy martes 7 de abril del 2026

Encuentran un gato con vida dentro de un paquete en un centro de logística: el dueño acusa al cartero de robárselo

El envoltorio del paquete debía contener una simple guitarra, que se estaba moviendo sola, además de presentar claros daños

Encuentran un gato con vida dentro de un paquete en un centro de logística: el dueño acusa al cartero de robárselo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

Comprar las entradas de tu cantante favorito puede ser un motivo de despido disciplinario: un abogado explica los motivos

Estas son las personas que no tienen que hacer la declaración de la Renta 2026

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

DEPORTES

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el partido amistoso ante Egipto

Vinicius, Mbappé o Bellingham: hasta 6 jugadores del Real Madrid podrían perderse la vuelta de Champions ante el Bayern si reciben amarilla

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato