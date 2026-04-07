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Becas MEC 2026/2027: cómo solicitarlas, cuánto dinero dan, requisitos y plazos

La nueva edición de ayudas para estudiantes incorpora cambios en los criterios con un presupuesto récord que beneficiará a más de 750.000 personas

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Alumnos durante el primer día de la PAU, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)
Alumnos durante el primer día de la PAU, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Este martes se ha abierto la convocatoria de las Becas MEC 2026/2027 para el curso 2026-2027. Estas ayudas para estudios postobligatorios se podrán solicitar hasta el próximo 18 de mayo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Esta edición, la inversión destinada por la administración central para financiar estas ayudas asciende a 2.559 millones de euros y, según la previsión del Gobierno, podrán beneficiarse de la convocatoria general 752.000 estudiantes y, además, 225.000 alumnos podrán acceder a las ayudas específicas diseñadas para quienes presentan necesidades educativas particulares.

Para el próximo curso, la convocatoria cuenta con novedades. Los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, cerca de 20.000 estudiantes, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia. El importe será de 350 euros para cada una de estas ayudas.

Otra novedad afecta al alumnado con discapacidad. Cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con un grado de discapacidad entre el 25% y el 64% verán adaptados los requisitos académicos sobre la carga lectiva necesaria para obtener una beca. En su caso, se considerará matrícula completa a efectos de beca con 45 créditos en lugar de los 60 habituales.

La nueva convocatoria incluye, además, una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la península para estudiar. De cara al próximo curso, se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros,

Qué estudiantes pueden acceder a la beca MEC y cuáles son los requisitos de 2026

La convocatoria mantiene la amplitud de enseñanzas cubiertas: Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, estudios religiosos superiores, idiomas en Escuelas Oficiales, cursos de acceso y preparación para pruebas de FP, ciclos de Grado Básico, enseñanzas artísticas superiores, títulos universitarios de Grado y Máster —incluyendo los centros universitarios de Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional—, curso de acceso a universidad para mayores de 25 y créditos complementarios requeridos para la obtención de Grado o Máster.

La compatibilidad entre ayudas también ha evolucionado. La beca general universitaria, salvo la de residencia, será compatible con las denominadas Becas Medrano, recientemente incorporadas y dotadas con 900 euros mensuales durante un máximo de nueve meses para estudiantes de grado que decidan cursar un año académico en otra universidad española. Para optar a la beca Medrano es necesario haber superado al menos 60 créditos del grado, limitándose las estancias a un curso académico, según ha informado el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado la nuevas Becas Medrano.

La estructura de cuantías y la adaptación de criterios académicos y económicos

En relación con las cuantías, se han establecido los siguientes importes: la cuantía fija ligada a la renta asciende a 1.700 euros, mientras que la ayuda para la residencia durante el curso queda fijada en 2.700 euros, sin poder superar el coste real del servicio. La beca básica se sitúa en 300 euros, o en 350 euros si se cursa un ciclo formativo de Grado Básico. El incentivo por excelencia académica oscila entre 50 y 125 euros según la nota obtenida. Además, existe una cuantía variable de la beca cuyo importe mínimo es de 60 euros.

Criterios académicos y económicos

El acceso a las becas exige superar determinados requisitos académicos. Para Bachillerato, se requiere una nota mínima de 5 en cuarto de la ESO; para ciclos formativos de FP de Grado Medio y Básico, basta con la matrícula; para Grado Superior de FP, se exige como mínimo una media de 5 en segundo de Bachillerato, 5,00 puntos en la calificación final del ciclo de Grado Medio o 5,00 en la prueba de acceso. En los siguientes cursos, se demanda aprobar todas las asignaturas salvo una, o un porcentaje equivalente del 85 % de horas en FP.

En titulaciones universitarias de Grado, la exigencia para primer curso es una nota de 5 en la EBAU (fase troncal) o en la vía de acceso equivalente. Para los restantes cursos, la superación depende de la rama: el 65 % de los créditos en titulaciones técnicas y de ciencias, el 80 % en ciencias de la salud y el 90 % en ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades. En enseñanzas de máster, el listón queda en 5 puntos en los estudios previos para acceder al primer curso, y la misma puntuación en el curso anterior para los posteriores.

Respecto a los criterios económicos, el Ministerio valora la situación de la unidad familiar a la que pertenece el estudiante en el ejercicio de 2025 a través de su declaración de la renta. Durante los meses de verano, conforme detallan en su página web, los demandantes de la beca sabrán si los cumplen o no en función de si superan los umbrales de renta o los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias, entre otros requisitos.

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