Una pareja vegetariana es acusada de dejar morir de hambre a su hija de tres años: se alimentaba solamente de yogur, mantequilla y lentejas

La pareja de la India acusada de desnutrir a su bebé. (Foto: Cuartoscuro)

Una pareja vegetariana enfrenta cargos graves tras la muerte de su hija de tres años, a quien, según la acusación presentada ante el tribunal de Old Bailey (Londres), alimentaban únicamente contres alimentos. El caso ha causado conmoción en la capital inglesa, donde se investiga si la dieta suministrada por los padres fue la causa directa del fallecimiento de la niña, identificada como Penelope.

Los padres, Manpreet Jatana, de 34 años, y Jaskiret Singh Uppal, de 36, ambos de origen indio, comparecieron ante el tribunal acusados de asesinato y otros delitos relacionados, según la información de Daily Mail. El cuerpo de la menor fue encontrado en su domicilio de Hayes, al oeste de Londres, el 17 de diciembre de 2023, después de que la madre llamara a una funeraria para notificar el fallecimiento. Según el fiscal Phillip McGhee, la pareja habría dejado morir de hambre deliberadamente a su hija, quien nació en 2019 y vivía en condiciones de aislamiento familiar y social.

Los expertos médicos que analizaron el caso concluyeron que la muerte de Penelope se debió a desnutrición severa y cetoacidosis, un trastorno grave que se produce cuando el cuerpo, ante la falta de energía, empieza a descomponer grasas de forma anómala, generando sustancias tóxicas en la sangre. Este diagnóstico fue clave para los cargos presentados contra los padres, quienes han negado tanto el asesinato como el homicidio involuntario por negligencia grave y el maltrato infantil.

La dieta restrictiva y sus consecuencias

La alimentación de la niña se limitaba a tres productos: mantequilla, lentejas y yogur. Esta dieta, aunque puede parecer suficiente por contener proteínas y grasas, resulta completamente inadecuada para un menor en crecimiento. Los niños pequeños requieren una variedad de nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas, minerales, carbohidratos complejos y diferentes fuentes de proteínas que no pueden obtenerse solo de estos tres alimentos.

El difícil panorama alimentario: desnutrición y carencias afectan a ciudadanos menos favorecidos. Video: Midis

El fiscal del caso subrayó ante el tribunal que Penelope no recibía todos los nutrientes necesarios para su desarrollo. Los especialistas apuntan que la combinación de mantequilla, lentejas y yogur no cubre las necesidades calóricas ni de micronutrientes de un niño. La ausencia de frutas, verduras variadas, cereales integrales y otras fuentes de proteínas animales o vegetales deja al organismo sin los elementos básicos para funcionar correctamente. El resultado fue una rápida degradación del estado de salud de la niña y el fallo multiorgánico que terminó con su vida.

El proceso judicial y la situación de los padres

El caso se tramita en el tribunal de Old Bailey, uno de los juzgados más conocidos de Londres. Manpreet Jatana y Jaskiret Singh Uppal comparecieron por videoconferencia desde las prisiones de HMP Belmarsh y HMP Bronzefield, donde permanecen en prisión preventiva. Ambos negaron los cargos de asesinato, homicidio involuntario por negligencia grave, causar o permitir la muerte de un menor y maltrato infantil.

Las consecuencias legales no se sabrán hasta dentro de casi un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal McGhee destacó que, en el momento de la muerte de Penelope, ninguno de los padres trabajaba y ambos estaban “esencialmente aislados no solo de su familia extensa, sino también del mundo exterior”. Esta situación de aislamiento pudo dificultar la detección precoz del problema por parte de servicios sociales u otras instituciones.

La próxima audiencia de gestión del caso está prevista para el 17 de julio, mientras que el juicio principal comenzará el 11 de enero del próximo año y se espera que dure ocho semanas ante un juez del Tribunal Superior. La investigación sigue en curso y el desenlace legal dependerá de las pruebas y testimonios que se presenten durante el proceso.