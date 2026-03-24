La Justicia tumba el penúltimo intento de Florentino Pérez y de Almeida de salvar los aparcamientos privados que quiere gestionar el Real Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. (Foto: Pérez Meca / Europa Press)

Mala semana de noticias urbanísticas para el Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida. Si este lunes se conocía que la justicia anulaba la tasa de basuras de la capital, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de enterrar cualquier intento de reactivar cautelarmente las obras del futuro aparcamiento del Santiago Bernabéu. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha dictado una setencia (fechada el 5 de febrero de 2026, pero conocida este martes), en la que desestima íntegramente los recursos de apelación interpuestos por el Real Madrid y el Ayuntamiento contra la paralización de las obras. Una decisión que deja en el aire este proyecto de Florentino Pérez y que da la razón, una vez más, a la ‘Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu’.

El tribunal confirma así el auto que ordenaba la ejecución provisional de la sentencia que ya anuló en 2024 el contrato de concesión para la construcción de los aparcamientos en el Paseo de la Castellana y la calle Padre Damián. El Ayuntamiento pretendía seguir adelante con los trabajos, pero la justicia es ahora contundente: al anularse el acuerdo administrativo, el Real Madrid no tiene el título que habilite para ejecutar los trabajos.

El tribunal recuerda que la interposición de la apelación no impide la eficacia del fallo anulatorio ni exonera a la Administración ni al concesionario de la carga de acomodar su actuación a una resolución jurisdiccional que ha expulsado del ordenamiento el acto habilitante de las obras. Es decir, una vez anulada la concesión, la continuación de los trabajos carece de título y compromete gravemente el principio de ejecutividad de las sentencias, generando además riesgos de irreversibilidad material (imposibilidad de reposición del suelo a su estado originario) y perjuicios para los vecinos en términos de ruido, polvo, movilidad y salud.

Obras en el estadio Santiago Bernabéu (Eduardo Parra - Europa Press)

En este contexto, la pretensión del Real Madrid de condicionar la paralización a la prestación de una cuantiosa fianza de casi tres millones de euros por la asociación vecinal pierde anclaje normativo. La consecuencia es “procesalmente clara y políticamente significativa”, señala el abogado Miguel Galán: “el interés vecinal, identificado por la Sala con el interés general de la ciudadanía madrileña, se impone frente al interés urbanístico‑concesional del club y del Ayuntamiento, consolidándose la obligación municipal de adoptar todas las medidas necesarias para mantener la paralización de las obras del aparcamiento del Bernabéu mientras el recurso de casación pendiente ante el Tribunal Supremo no altere el actual escenario de firmeza de la sentencia de instancia".

El tribunal recuerda que ya dictó sentencia el 20 de octubre de 2025 confirmando la nulidad del proyecto. La ejecución provisional de paralización que tanto molestaba al club blanco y al Consistorio se ha “consolidado” y se ha convertido de facto en una ejecución definitiva. A Florentino Pérez y a Almeida solo les queda una carta: el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento quería construir un túnel de 650 metros necesario para acceder al aparcamiento, que la justicia señaló que “carece de interés público”. El alcalde y el presidente del club mantienen la esperanza de poder desarrollar otro túnel, el que se proyecta entre el estadio y el Paseo de la Castellana.