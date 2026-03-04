El negocio inmobiliario de Rafa Mora crece con la compra de su noveno piso: “Vamos a por la décima, es un bien social, ganamos nosotros y ganan ellos”

Rafa Mora se compra su noveno piso (Instagram)

La trayectoria de Rafa Mora ha experimentado una transformación notable en los últimos años. Tras la cancelación de Sálvame en 2023, el antiguo colaborador del programa ha encauzado su vida no solo como policía, sino hacia la inversión inmobiliaria, culminando recientemente con la adquisición de su noveno piso, que ha presentado a través de un vídeo en redes sociales.

En este contenido, y acompañado del inversor inmobiliario Pascual Ariño, Mora ha mostrado las características de su recién comprada vivienda: “Lo primero que te quiero enseñar es esta habitación”, ha narrado, antes de detallar que el nuevo inmueble, adquirido para alquiler, dispone de un amplio comedor, un baño, una cocina y cuatro habitaciones. “Este sería para alquilar, ya hemos hecho unas cuantas inversiones”, ha asegurado Mora, añadiendo que tiene “nueve pisos ya” y que su siguiente objetivo es el décimo.

El paso de Rafa Mora por el mundo de la televisión fue especialmente fructífero, tanto a nivel de popularidad como económico. Participó en programas como Mujeres, hombres y viceversa, donde alcanzó la fama en 2009 como pretendiente de Tamara Gorro y después como tronista, así como en La casa fuerte, junto a su pareja Macarena Millán.

El negocio de Rafa Mora alejado de los medios

Sin embargo, tras esta última participación, Mora optó por alejarse de los focos para perseguir una vida más estable, centrándose en su preparación para las oposiciones a policía local. Ese esfuerzo ha dado sus frutos y Rafa Mora es en la actualidad agente de la policía local en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, una etapa que ha afrontado sin dificultades económicas gracias lo ahorrado en la televisión y los ingresos derivados de su actividad inmobiliaria.

El protagonista ha explicado en varias ocasiones que buscaba estabilidad y una base sólida para formar una familia, una seguridad que, según él, la televisión no podía garantizar a largo plazo. Lejos de dejarse llevar por el lujo fácil o los gastos excesivos, Mora ha dedicado buena parte de lo obtenido en televisión a la compra de inmuebles. La mayoría de ellos se sitúan en la Comunidad Valenciana, mientras que algunos más se encuentran en Madrid.

El noveno piso de Rafa Mora

En relación con su labor como inversor, Rafa Mora ha difundido algunos detalles sobre su estrategia y colaboraciones. En palabras del propio Mora: “Vamos a por la décima”, en alusión a su objetivo de seguir ampliando su patrimonio inmobiliario. Por su parte, Ariño ha destacado la supuesta finalidad social de su trabajo conjunto: “Estamos aportando una solución al mercado, hace falta vivienda y ahora compramos, lo arreglamos, lo ponemos a punto y todos ganan”.

Rafa Mora ha defendido públicamente que esta actividad representa “un bien social”: “Ganamos nosotros y ganan ellos, pues todos contentos”. Esta es la nueva realidad del rostro que impulsó en su época dorada la expresión “tete”, que quedó asociada a su personaje, al igual que la final de su etapa como tronista, que batió récords de audiencia y consolidó su posición como una de las figuras más recordadas del programa.

