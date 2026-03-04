España

El negocio inmobiliario de Rafa Mora crece con la compra de su noveno piso: “Vamos a por la décima, es un bien social, ganamos nosotros y ganan ellos”

El que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha compartido en sus redes sociales en qué está invirtiendo su dinero actualmente

Guardar
Rafa Mora se compra su
Rafa Mora se compra su noveno piso (Instagram)

La trayectoria de Rafa Mora ha experimentado una transformación notable en los últimos años. Tras la cancelación de Sálvame en 2023, el antiguo colaborador del programa ha encauzado su vida no solo como policía, sino hacia la inversión inmobiliaria, culminando recientemente con la adquisición de su noveno piso, que ha presentado a través de un vídeo en redes sociales.

En este contenido, y acompañado del inversor inmobiliario Pascual Ariño, Mora ha mostrado las características de su recién comprada vivienda: “Lo primero que te quiero enseñar es esta habitación”, ha narrado, antes de detallar que el nuevo inmueble, adquirido para alquiler, dispone de un amplio comedor, un baño, una cocina y cuatro habitaciones. “Este sería para alquilar, ya hemos hecho unas cuantas inversiones”, ha asegurado Mora, añadiendo que tiene “nueve pisos ya” y que su siguiente objetivo es el décimo.

El paso de Rafa Mora por el mundo de la televisión fue especialmente fructífero, tanto a nivel de popularidad como económico. Participó en programas como Mujeres, hombres y viceversa, donde alcanzó la fama en 2009 como pretendiente de Tamara Gorro y después como tronista, así como en La casa fuerte, junto a su pareja Macarena Millán.

Rafa Mora se compra su
Rafa Mora se compra su noveno piso (Instagram)

El negocio de Rafa Mora alejado de los medios

Sin embargo, tras esta última participación, Mora optó por alejarse de los focos para perseguir una vida más estable, centrándose en su preparación para las oposiciones a policía local. Ese esfuerzo ha dado sus frutos y Rafa Mora es en la actualidad agente de la policía local en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, una etapa que ha afrontado sin dificultades económicas gracias lo ahorrado en la televisión y los ingresos derivados de su actividad inmobiliaria.

El protagonista ha explicado en varias ocasiones que buscaba estabilidad y una base sólida para formar una familia, una seguridad que, según él, la televisión no podía garantizar a largo plazo. Lejos de dejarse llevar por el lujo fácil o los gastos excesivos, Mora ha dedicado buena parte de lo obtenido en televisión a la compra de inmuebles. La mayoría de ellos se sitúan en la Comunidad Valenciana, mientras que algunos más se encuentran en Madrid.

Rafa Mora junto a su
Rafa Mora junto a su pareja en la jura de bandera para ser Policía (Instagram)

El noveno piso de Rafa Mora

En relación con su labor como inversor, Rafa Mora ha difundido algunos detalles sobre su estrategia y colaboraciones. En palabras del propio Mora: “Vamos a por la décima”, en alusión a su objetivo de seguir ampliando su patrimonio inmobiliario. Por su parte, Ariño ha destacado la supuesta finalidad social de su trabajo conjunto: “Estamos aportando una solución al mercado, hace falta vivienda y ahora compramos, lo arreglamos, lo ponemos a punto y todos ganan”.

Rafa Mora ha defendido públicamente que esta actividad representa “un bien social”: “Ganamos nosotros y ganan ellos, pues todos contentos”. Esta es la nueva realidad del rostro que impulsó en su época dorada la expresión “tete”, que quedó asociada a su personaje, al igual que la final de su etapa como tronista, que batió récords de audiencia y consolidó su posición como una de las figuras más recordadas del programa.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

Temas Relacionados

Rafa MoraFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Avance del capítulo 512 de ‘Sueños de Libertad’ del jueves 5 de marzo: Beatriz lleva al límite a Gabriel y Claudia se confiesa a Mabel

La ficción de Antena 3 lleva a los personajes al límite con la llegada de Beatriz

Avance del capítulo 512 de

Una familia vive durante 16 años en una caravana recogiendo materiales reciclados para construir su propia casa

Los primeros años de construcción invirtieron más de 50.000 dólares solo en traer electricidad y agua a la cima del monte

Una familia vive durante 16

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

El sector registra en 2025 el mayor porcentaje de afiliadas a la Seguridad Social desde 2014, aunque la presencia de mujeres en las obras sigue siendo muy inferior a la de los hombres, solo un 9%

Las albañilas baten récords: el

Los 3 errores más comunes al utilizar papel de aluminio en la cocina y el gran mito de los dos lados

Es uno de los utensilios más utilizados en las cocinas españolas, pero aún existen muchas dudas sobre su correcto uso a la hora de hornear y conservar alimentos

Los 3 errores más comunes

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día que España dijo

El día que España dijo por primera vez “no” a Estados Unidos: Felipe González vetó el uso de Rota y Morón en el bombardeo de Libia en 1986

Cerca de 700 militares españoles están desplegados en Líbano en medio del incremento de los ataques israelíes

El secretario del Tesoro de EEUU dice que Pedro Sánchez “pone en riesgo la vida de estadounidenses”

El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

Macron y Sánchez hablan por teléfono tras las amenazas de Trump a España: le ha expresado su “solidaridad”

ECONOMÍA

Las albañilas baten récords: el

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

La guerra EEUU-Irán afecta al campo español: subidas especulativas pese a firmar los contratos de energía y fertilizantes antes de comenzar el conflicto

La IA no está eliminando empleo en Europa todavía, según el Banco Central Europeo, aunque las empresas que la utilizan para ahorrar costes sí contratan menos

Esto dice la ley sobre con qué electrodomésticos necesarios debe entregar el propietario su piso de alquiler

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”