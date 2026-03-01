España

Una mujer de 75 años hospitalizada y con oxígeno puesto enciende un cigarrillo y provoca un incendio: sufre quemaduras en el rostro

Tras el incidente, fue trasladada a urgencias con heridas y síntomas de intoxicación

Fotografía de archivo de un cigarrillo encendido. (EFE/Jeffrey Arguedas)

Fumar en un hospital está, obviamente, muy prohibido (valga la redundancia), pero es más común de lo que parece. Cualquiera que haya pasado tiempo en los pasillos que rodean las habitaciones de los ingresados puede haber escuchado conversaciones sobre un ocasional olor a cigarrillo en algún lugar recóndito, o incluso haber encontrado una colilla tirada en algún baño. Ahora, sin embargo, en Francia esta práctica clandestina ha tenido consecuencias inesperadas.

Ya sabemos que dejar de fumar no es sencillo, pero algunas personas lo llevan al extremo. La protagonista de esta historia es una mujer de 75 años que se encontraba hospitalizada en el centro de Roanne, en el departamento francés de Loira, que ha resultado herida tras provocar un incendio al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia. El incidente, ocurrido la noche del jueves, movilizó a una veintena de bomberos y obligó a evacuar temporalmente a varios pacientes.

La intervención de los servicios de emergencia fue requerida poco después de las 22:30, según ha informado el diario regional Le Progrès. Al llegar, los bomberos encontraron que el personal de seguridad del hospital había logrado contener las llamas utilizando un extintor, aunque el humo seguía presente en grandes cantidades. “El evento generó una gran cantidad de humo, así como un inicio de incendio confirmado”, declaró el hospital al periódico Le Parisien.

El sistema automático de extracción de humo se activó tan pronto se controló el fuego, permitiendo despejar los pasillos y facilitar la evacuación de una veintena de pacientes que se encontraban en la zona afectada. La mujer responsable del incidente fue trasladada a urgencias con quemaduras en el rostro y síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Según los medios franceses, la combinación del cigarrillo y la oxigenoterapia fue lo que generó el foco ígneo.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

Las normativas del tabaco en España

Pese a lo estrafalario de esta noticia, hasta hace no tanto, fumar en hospitales o en los colegios en España era algo común y socialmente aceptado. Sin embargo, el endurecimiento de las leyes ha ido restringiendo esta práctica hasta escenarios que hoy suscitan debate, como el proyecto para convertir las terrazas de bares y restaurantes en espacios libres de humo.

Los marcos legales que han estructurado la regulación del tabaco en España han sido numerosos y han evolucionado para adaptarse a nuevas realidades. La primera legislación significativa llegó en 1988, durante el mandato de Felipe González, con el Real Decreto 192/1988. Esta norma impuso vetos a fumar en hospitales, centros educativos y espacios recreativos como cines y teatros, aunque todavía permitía la existencia de zonas habilitadas para fumadores en dichos lugares. Se puso así fin a imágenes comunes de profesores y médicos fumando en sus puestos de trabajo.

Otra fecha relevante en el avance de las restricciones llegó en 2005. Ese año se promulgó la Ley 28/2005, que puso fin a las áreas reservadas para fumadores en centros de trabajo. Además, introdujo restricciones en la hostelería, permitiendo el consumo en bares y restaurantes únicamente si existía una zona específica, separada del resto. Y en 2011, la Ley Antitabaco marcó un antes y un después al erradicar totalmente el tabaco de los locales públicos de ocio, incluidos bares, restaurantes y discotecas. Además, pasó a estar prohibido fumar en las puertas de hospitales, colegios y parques.

