La tarifa de la luz en España para este 1 de marzo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se modifica constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este domingo 1 de marzo, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 1 de marzo

Precio medio: 15.68 euros por megavatio hora

Precio máximo: 35.02 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -2.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 1 de marzo, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.25 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 27.25 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 23.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 24.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 4.07 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.51 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -2.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.99 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 30.06 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 24.84 euros por megavatio hora.

