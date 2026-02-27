España

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

El Gobierno regiona aprobó este miércoles un nuevo contrato y la prórroga de otro para Ariete Seguridad, una sociedad del sector de la seguridad que ya se ha llevado 75 millones de euros en contratos públicos

Silvia Cruz, en su época
Silvia Cruz, en su época de concejala del PP en Alcorcón

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha traído esta semana buenas noticias para la empresa Ariete Seguridad, una firma que administra Sivia Cruz, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón. Este miércoles, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso aprobó, por un lado, la adjudicación definitiva para que Ariete preste el servicio de vigilancia del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS), el ente público encargado de construir pisos protegido en la región. Hará este trabajo en UTE con Aime Seguridad y Premium Central Receptora de Alarmas. En segundo lugar, también se aprobó la segunda prórroga para que esta firma continúe vigilando las instalaciones deportivas adscritas al Ejecutivo autonómico. Trabajo por el que percibirá 968.000 hasta el 30 de noviembre.

Ariete Seguridad es una empresa familiar fundada en 1995. La única administradora es desde septiembre de 2017 Silvia Cruz, que ya fue directora general de la compañía entre 1999 y mayo de 2011, hasta que decidió dar el salto a la política. En 2011 formó parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Alcorcón, siendo elegida concejala. Puesto que revalidó en 2015. Cuando dimitió en julio de 2017 era primera teniente de alcalde y responsable de las áreas de Economía, Empleo, Comercio y Mayores. En la empresa también han ocupado cargos directivos sus padres. Emilio Cruz Roldán, muy conocido en el sector de la seguridad, fue entrenador del Atlético de Madrid.

Ariete tiene una buena línea de negocio con la Comunidad de Madrid. Desde que Ayuso llegó al Gobierno regional en 2019, esta firma ha ingresado al menos 75,4 millones de euros en varios contratos públicos. Uno de los contratos más golosos fue el que se llevó en septiembre de 2024: 38,3 millones de euros para vigilar las instalaciones que constituyen el patrimonio de Metro de Madrid: los recintos, la sede social, dependencias y edificios singulares (museos). Un contrato que la oposición llevó a la comisión de Transportes porque denunció que la empresa había obtenido la adjudicación presentando una baja temeraria. Un ciudadano, Óscar Hernández, presentó en septiembre de 2025 una petición al Consejo de Transparencia para conoce los detalles de la oferta que presentó Ariete, petición que fue rechazada.

La presidenta Ayuso, en una
La presidenta Ayuso, en una visita a Metro de Madrid

¿Por qué? Porque Metro de Madrid alegó que ese documento en concreto, la oferta que hizo Ariete y que le permitió ganar el contrato, no debería ser público. “Los documentos que no se publican permanecen custodiados por Metro por ser de aplicación otro tipo de circunstancias y obligaciones, como es el caso del que nos ocupa. Metro de Madrid entiende por ello que la aplicación de los límites de acceso a información pública se está realizando de forma específica, como caso puntual, y nunca como vía indiscriminada de ocultación”. La información solicitada implicaría conocer los costes de personal, la previsión de abono de diversos pluses, los costes de medios auxiliares y su beneficio industrial. “Metro de Madrid entiende que poner estos datos a disposición de terceros va más allá de sus obligaciones en materia de contratación pública”.

Al menos 286 contratos

El Consejo de Transprencia avaló esta decisión y desestimó la solicitud de este ciudadano “porque no concurre un interés público que justifique facilitar el informe en cuestión. La información confidencial recogida en el informe solicitado no resulta, a juicio de este Consejo, necesaria ni imprescindible para el control de la actividad administrativa ni para la rendición de cuentas de la Administración”. Ariete Seguridad, según el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, ha sido la beneficiaria de al menos 286 contratos en los últimos años. Estos se distribuyen a adjudicaciones (41.256.793,24 euros), modificaciones (3.975.138,81 euros) y prórrogas (30.498.668,97 euros). Tiene acuerdos con prácticamente todas las áreas de Gobierno para la vigilancia de sus dependencias. Educación, Sanidad, Deportes, Familia, Asuntos Sociales…

La figura más repetida es la del contrato menor. O lo que es lo mismo, a dedo, sin publicidad ni concurrencia. De los 286 convenios formalizados con Ariete Seguridad, según refleja el portal de contratación, un total de 155 fueron menores, lo que supone más del 54%. Otros 49 fueron suscritos por procedimientos sin publicidad y 82 por convocatorias anunciadas a licitación. Estos datos salen de un ánalisis realizado por Más Madrid, que está haciendo una vigilancia especial a las licitaciones que se lleva Ariete. Su último gran contrato, el aprobado este miércoles, hará que Ariete vigile los más de 50.000 inmuebles que integran el patrimonio de la Agencia de Vivienda Social, incluyendo las sedes administrativas y demás dependencias, así como todas las casas, garajes, locales y parcelas que gestiona. El objetivo es evitar robos y ocupaciones ilegales.

