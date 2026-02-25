Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Varias personas pasean por Las Ramblas, en Barcelona, Cataluña (España). (David Zorrakino - Europa Press)

El Parlament de Catalunya ha dado luz verde a la subida de la tasa turística en la comunidad autónoma, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril. Gracias a la aprobación en el pleno de este miércoles del proyecto de ley correspondiente, el Ayuntamiento de Barcelona podrá duplicar el importe del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, mientras que en el resto de la región se prevén incrementos iniciales del 50% para llegar también a duplicarse en 2027.

PSC-Units, ERC y Comuns, los tres partidos que pactaron el texto, han votado a favor de la medida, que ha salido adelante pese a la abstención de la CUP y los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. El proyecto de ley ha llegado hoy al parlamento autonómico tras la aprobación el pasado mes de mayo de la iniciativa a través de un decreto del Govern. Durante el proceso de tramitación, la Cámara ha rechazado las 18 enmiendas a la iniciativa de los populares y las 8 presentadas por Junts.

El Ejecutivo regional estima un aumento de la recaudación del impuesto hasta los 200 millones de euros anuales, de los que un 25% deberá destinarse a políticas de vivienda, mientras que el 75% restante se asignará al Fondo para el Fomento del Turismo.

