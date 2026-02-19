España

13 bebés terminan en el hospital por consumir leche infantil contaminada: ya han sido dados de alta, pero se han registrado 41 casos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió seis alertas entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero sobre la retirada de fórmulas infantiles

Las autoridades europeas han retirado
Las autoridades europeas han retirado varios lotes contaminados de diferentes marcas desde el inicio del año. (Canva)

España ha confirmado 41 casos de bebés con síntomas gastrointestinales asociados al consumo de leches infantiles que han sido retiradas por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por bacillus cereus, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Entre estos casos, 13 niños con una edad media de cuatro meses requirieron hospitalización y uno de ellos ingresó en una unidad de cuidados intensivos por una infección respiratoria, además de la sintomatología digestiva. Sin embargo, todos han sido ya dados de alta.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió seis alertas entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero sobre la retirada de fórmulas infantiles en distintos países tras la detección de la toxina cereulida. Este organismo ha trabajado coordinadamente con las autoridades competentes y a través de los sistemas europeos de intercambio rápido de información. Diez comunidades autónomas notificaron casos: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Todos los afectados presentaron síntomas como vómitos y diarrea, con o sin otras manifestaciones. Aparte de estos casos, se reportaron diez bebés más con síntomas compatibles tras consumir productos de las marcas retiradas; en nueve de ellos no se identificó el lote específico.

La cereulida es una toxina altamente termoestable, capaz de causar un inicio repentino de náuseas y vómitos poco después de su ingestión. A comienzos del mes de enero, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) había lanzado una alerta por la presencia de esta bacteria en leches de fórmula para bebé. El aviso se ha repetido varias veces en las últimas semanas, afectando a diferentes compañías fabricantes del mismo producto.

Otros casos en Europa

Diferentes países de la Unión Europea han detectado posibles casos relacionados, aunque no existe aún una definición común a nivel europeo, según Sanidad. La información seguirá siendo actualizada a medida que avance la evaluación epidemiológica y se obtengan nuevos datos.

En Reino Unido, por ejemplo, se han identificado 36 menores con síntomas gastrointestinales tras el consumo de los lotes implicados: 24 en Inglaterra, 7 en Escocia, 3 en Gales, 1 en Irlanda del Norte y 1 en las Dependencias de la Corona. En Francia, 11 lactantes fueron hospitalizados: cinco de ellos consumieron la fórmula retirada y en seis no se pudo confirmar la exposición. Todos los niños evolucionaron favorablemente. Además, se investigan dos muertes infantiles inexplicadas, ambas con antecedente de consumo de la fórmula, aunque sin vínculo comprobado.

En Bélgica, se han confirmado cinco casos en lactantes, todos con muestras clínicas positivas para cereulida y antecedentes de consumo de la fórmula retirada. Por su parte, la autoridad alimentaria de Dinamarca recibió reportes de lactantes con diarrea tras consumir los productos afectados, aunque no se confirmó ni el vínculo ni la presencia de la toxina.

Pese a todo, el riesgo de que los bebés se expongan a leche de fórmula contaminada con la toxina cereulida es ahora bajo ‌tras las retiradas del mercado en varios países, según han comunicado este jueves las ‌autoridades europeas de alimentación y salud.

