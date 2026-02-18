Mueren más españoles de los que nacen: la natalidad crece un 1% por primera vez en una década, pero las defunciones suben un 2,5%

Una persona junto a un niño en el parque de El Retiro, a 29 de julio de 2023, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

España está cerca de alcanzar los 50 millones de habitantes, pero gracias a la inmigración, no a la natalidad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles la estimación mensual de nacimientos al cierre de 2025, así como la del número de defunciones semanales al concluir el mismo año y, de nuevo, el saldo es negativo: mueren más españoles de los que nacen. El país sigue padeciendo un crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) negativo de 122.167 personas, según los datos provisionales del instituto. No obstante, por primera vez en una década, el número de nacimientos ha crecido respecto al año anterior.

Durante 2025 se estima que hubo un total de 321.164 nacimientos en España, lo que supuso un aumento del 1% respecto al año anterior (3.159 más). Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2025 ha experimentado un ligero ascenso, “todavía pendiente de confirmar con los datos definitivos, rompiendo así la tendencia de la última década”, aclara el INE en una nota de prensa.

A pesar del leve crecimiento —aun cogido con pinzas—, la cifras queda lejos de la de 2015. Hace diez años se registraron 420.290 nacimientos, cerca de un 25% más que en 2025. Además, la edad a la que las mujeres son madres se sigue retrasando. Esa tendencia no cambia.

La maternidad a los 40 crece

En los últimos años se observa que la evolución en el número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. En términos relativos, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se eleva hasta el 10,4% con 33.360 nacimientos. Así, en 2025, 257.307 niños nacieron de madres que tenían entre 25 a 39 años (80,1%, 3 puntos menos que en 2015), mientras que 30.497 partos fueron de madres menores de 25 años (9,5%, 0,4 puntos más que en 2015).

Por qué la Seguridad Social deberá pagar 1.800 euros a hombres a los que denegó el complemento de maternidad: “Te deben dinero desde 2016″.

Las defunciones crecen un 2,5%

Durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. Por edad y sexo, el mayor descenso relativo de las defunciones se registró en los hombres menores de cuatro años (-12,9% respecto a 2024), mientras que el mayor incremento se observó en los hombres de cinco a 29 años (6,6%).

Madrid y Murcia, las únicas comunidades con saldo vegetativo positivo

Los mayores incrementos en el número de nacimientos en el año 2025 se registraron en Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3,0%). Y los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), y en Illes Balears (-2,6%). En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y en Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7%).

Así, el crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).