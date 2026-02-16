España

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

La Audiencia Provincial de Barcelona revoca la ejecución forzosa y reconoce la validez de pactos extrajudiciales entre parejas separadas

Guardar
La Audiencia Provincial de Barcelona.
La Audiencia Provincial de Barcelona. (Europa Press/ Canva)

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictaminado que no procede exigir a una madre el pago de más de 1.800 euros en concepto de gastos escolares y universitarios de sus hijas, tras constatarse la existencia de un acuerdo privado con el padre sobre la distribución de esos costes.

Según el fallo, la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Rubí ordenó levantar los embargos y dejó sin efecto la ejecución forzosa, al considerar que el pacto extrajudicial prevalece sobre una sentencia previa siempre que ambas partes lo hayan firmado y acreditado documentalmente. La sentencia, ya firme, sienta un precedente relevante en la interpretación de la contribución parental a los gastos de los hijos en casos de separación.

La controversia surgió cuando Benedicto, padre de las menores, promovió una ejecución contra su expareja Antonieta por la cantidad de 1.825,10 euros, amparado en una sentencia de enero de 2017.

Este fallo había establecido que el padre debía asumir el 60% de los gastos de sus hijas y la madre el 40%, incluidos los costes de comedor, libros, uniformes y matrícula universitaria, además de la compra de un ordenador portátil. Según la información incluida en la resolución, recogida por Infobae, la madre recurrió alegando que existía un acuerdo privado posterior, fechado en mayo de 2020, por el que el padre se comprometía a cubrir el total de los gastos escolares.

La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

En su escrito de oposición, la defensa de Antonieta argumentó que parte de los importes reclamados fueron abonados por los abuelos paternos y que ya existía una sentencia de modificación de medidas, dictada en julio de 2021, que ajustaba la pensión alimenticia y la distribución de los gastos universitarios. Infobae detalla que la madre cuestionó también la legitimación activa del padre para exigir ciertos pagos y la inclusión de la matrícula universitaria en la ejecución.

El acuerdo privado, pieza central del fallo

El tribunal consideró probado, a través de correos electrónicos intercambiados entre 2019 y 2020, que Benedicto eximió a Antonieta de cualquier obligación económica respecto a los gastos formativos del colegio privado de la hija menor.

Según el auto, “la eficacia de dicho acuerdo opera como impedimento para ejecutar la sentencia de 2017 en los aspectos modificados por la voluntad de las partes”. La magistrada Raquel Alastruey Gracia, ponente de la resolución, subrayó que “los gastos reclamados, con excepción de la universidad, corresponden a un periodo anterior a la modificación de medidas del 26 de julio de 2021”.

El tribunal determinó que “no corresponde reclamar a la madre el coste del comedor escolar, los libros ni los uniformes”, ya que el padre asumió formalmente esos pagos. Sobre el ordenador, la resolución atribuyó su adquisición a una donación de los abuelos paternos y descartó que pudiera considerarse gasto compartido.

Respecto a la matrícula universitaria, la sentencia de modificación de medidas de noviembre de 2023 ya contemplaba ese concepto dentro de la pensión alimenticia, con efectos retroactivos anteriores al cargo reclamado.

Levantamiento de embargos y repercusiones legales

La Audiencia Provincial de Barcelona ordenó levantar todos los embargos y medidas de garantía que se hubieran acordado contra Antonieta, dejando sin efecto la ejecución solicitada por Benedicto. El tribunal resolvió que el procedimiento se desarrolló conforme a la legalidad, que no se vulneraron derechos procesales y que no corresponde imponer costas en esta alzada.

La documentación judicial especifica que los datos personales de las partes permanecerán protegidos y que cualquier uso indebido puede acarrear responsabilidades legales, conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018.

Valor jurídico del acuerdo extrajudicial

El fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona destaca la eficacia de los acuerdos privados entre progenitores en la distribución de gastos escolares y formativos, siempre que queden debidamente documentados y firmados por ambas partes. Según la resolución, “la existencia de un pacto posterior, debidamente acreditado, puede impedir la ejecución de sentencias anteriores en los puntos objeto del acuerdo”.

La decisión introduce un criterio relevante para los futuros litigios sobre ejecución de gastos entre padres separados, delimitando el alcance de las resoluciones judiciales cuando existen pactos extrajudiciales posteriores y dejando constancia de la importancia de acreditar fehacientemente cualquier modificación sobre lo pactado en sede judicial.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaJuiciosTribunalesPensionesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Números ganadores de Super ONCE: resultados del Sorteo 3 hoy lunes 16 de febrero 2026

Juegos Once publicó la combinación obtenida a las 14:00 horas; podrías ser uno de los nuevos afortunados

Números ganadores de Super ONCE:

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 del lunes 16 de febrero 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación obtenida a las 12:00 horas; consulta si la suerte estuvo de tu lado

Super ONCE: números ganadores del

Sorteo 1 de Super ONCE: números ganadores del lunes 16 de febrero del 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Sorteo 1 de Super ONCE:

Una empleada de MediaMarkt logra que la justicia declare ilegal el registro diario de su bolso y es indemnizada con 7.251 €

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictamina que la empresa vulneró derechos fundamentales de la trabajadora al exigir la revisión sin justificación

Una empleada de MediaMarkt logra

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

El Ministerio Público sostiene que el condenado no acredita estabilidad ni una evolución prolongada y eleva el recurso al juez de Vigilancia Penitenciaria

La Fiscalía recurre el tercer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía recurre el tercer

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

ECONOMÍA

Una empleada de MediaMarkt logra

Una empleada de MediaMarkt logra que la justicia declare ilegal el registro diario de su bolso y es indemnizada con 7.251 €

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

DEPORTES

El plan de Adrian Newey

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey