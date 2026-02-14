España

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

El presidente del Gobierno ha intervenido en la Conferencia de Seguridad de Múnich señalando cómo debería avanzar Europa

Pedro Sánchez en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Pedro Sánchez se ha mantenido en su firme posición contra la inversión en armas nucleares. En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich ha defendido la importancia de frenar el desarrollo de estas armas, horas después de que otros líderes europeos como Friedrich Merz o Emmanuel Macron hablaran de colaborar en el desarrollo. El presidente del Gobierno ha reconocido que “Putin es una amenaza real”, pero ha sostenido que el “rearme nuclear no es la senda a seguir”.

Otro de los puntos principales que ha tratado Pedro Sánchez es el gasto en defensa. La decisión de España no elevar el uso hasta el 5% del PIB, mientras el resto de aliados de la OTAN lo acordaron, ha hecho que tenga que defender esta posición en cada foro internacional. El presidente sigue señalando que pueden alcanzar el objetivo fijado sin dedicar tanto dinero.

Pedro Sánchez contra el rearme nuclear

El discurso inicial del presidente ha estado centrado en su exigencia de mejorar en seguridad y defensa conjunta pero enfocada en la “disuasión nuclear”. De esta manera, también ha apoyado la idea de crear un ejército europeo y ha garantizado la participación española, señalando que es un proyecto que debe llevarse a cabo ya, “no dentro de 10 años”.

En su argumentación ha utilizado citas directas de presidentes de EEUU que apoyaron la disuasión nuclear en el pasado. “Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe entablar”, ha dicho citando a Reegan, mientras que se ha referido a Kennedy al afirmar que “las armas de guerra deben abolirse antes de que nos abolan ellas a nosotros”. De esta forma, ha optado por utilizar nombres estadounidenses para lanzar su mensaje contra las armas nucleares.

El peligro de Rusia y la postura de inversión

El presidente ha defendido el compromiso de España con la seguridad europea frente a la amenaza que representa el gobierno ruso. “España está lejos de Rusia, pero sabemos muy bien que Putin es una amenaza real, que el mundo se está volviendo más inestable y que los europeos debemos fortalecer nuestras capacidades de defensa para proteger, por supuesto, nuestras libertades, nuestra forma de vida, pero también para ofrecer garantías de seguridad a nuestros asociados internacionales”, ha expresado.

El mandatario también ha detallado las medidas adoptadas desde el inicio de su mandato. “España ha triplicado su gasto en defensa y ha duplicado el número de efectivos desplegados en misiones de la OTAN”. Ha subrayado que estos esfuerzos buscan garantizar la “soberanía, integridad territorial y seguridad” del país, en un contexto de creciente tensión en Europa del Este y el entorno internacional.

En respuesta a cuestionamientos sobre la aportación española a la OTAN, Pedro Sánchez ha explicado la importancia de mirar “no solamente en cuánto gastamos, sino cuánto gastamos juntos y, por lo tanto, mejor”. Ha insistido en la necesidad de fortalecer el pilar europeo de la defensa dentro de la OTAN y de invertir en capacidades y contribuciones conjuntas, en vez de centrarse únicamente en los porcentajes del PIB destinados al gasto militar.

