Albares asegura que el 2% del PIB satisface plenamente los requisitos de la OTAN para combatir las amenazas

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, enfatizó la importancia de que Europa avance hacia una mayor autosuficiencia en el ámbito de la defensa, reflejando el nuevo panorama trazado por Estados Unidos respecto a la seguridad euroatlántica. Según informó el medio CNBC, Albares expuso que la administración estadounidense ha transmitido a sus socios la necesidad de que Europa tome un papel más activo en la gestión de su propia seguridad, rememorando los debates históricos sobre una comunidad europea de defensa y señalando que este objetivo continúa siendo prioritario en el contexto actual.

De acuerdo con CNBC, Albares subrayó que España cumple con las exigencias establecidas en el seno de la OTAN en relación al gasto en defensa. Según explicó, el país, a partir de 2025, destinará el 2% de su producto interior bruto (PIB) a esta partida, tal como anunció recientemente la ministra de Defensa, Margarita Robles. Este nivel de inversión fue ratificado tras la última revisión de la Alianza Atlántica, realizada en enero, con el objetivo de confirmar que España avanza conforme a los acuerdos de capacidades pactados en la cumbre de La Haya en el año anterior.

El medio CNBC detalló que Albares defendió la cifra del 2% del PIB como el objetivo imprescindible para responder a las amenazas identificadas por la OTAN. Durante su intervención, el ministro sostuvo que "para nosotros, el 2% es todo lo que hace falta", remarcando que tal esfuerzo financiero se alinea con las demandas de la Alianza y permite a España dotarse de las capacidades requeridas. También recalcó que España se mantiene como uno de los principales colaboradores, tanto en el área militar como en otras esferas ligadas a la seguridad y la cooperación internacional.

Las contribuciones concretas de España encuentran manifestación en misiones en Europa del Este, según reportó CNBC. Albares ilustró el compromiso español con el despliegue de aviones que refuerzan la seguridad aérea en el Báltico, en cumplimiento de los compromisos internacionales. No obstante, hizo hincapié en que los esfuerzos más significativos residen en el fortalecimiento de las capacidades militares solicitadas específicamente por la OTAN con miras a enfrentar los desafíos emergentes.

Albares resaltó, citó CNBC, el papel de España como socio fiable en las distintas operaciones y acuerdos de la organización. "España es un socio muy de fiar en la OTAN", afirmó, al poner en valor la consistencia y el nivel de responsabilidad demostrado por el país a lo largo de los años. Estas aseveraciones se produjeron mientras se desarrollaban conversaciones en Múnich centradas en la respuesta europea ante las actuales amenazas de seguridad.

En relación con el apoyo a Ucrania, que según detalló CNBC fue uno de los temas centrales en la agenda de la conferencia, Albares hizo referencia a la posición española, subrayando que el respaldo es "incuestionable" tanto en asistencia humanitaria como en provisión de material militar. Resaltó que España entregó el mayor paquete de ayuda humanitaria de su historia a un solo país. Según palabras recogidas por CNBC, el ministro reiteró que "nuestro apoyo a Ucrania es incuestionable y seguirá ahí mientras sea necesario".

Al referirse al nuevo enfoque de la administración de Estados Unidos sobre la seguridad europea, Albares explicó que Washington manifestó su intención de que Europa asuma mayores responsabilidades en su propia defensa. Según consignó CNBC, el ministro señaló que la protección que antes proveía Estados Unidos a la región ya no podrá mantenerse en las mismas condiciones, por lo que corresponde a los socios europeos consolidar la autosuficiencia en materia de defensa, aspiración debatida desde mediados del siglo XX, pero que ahora gana actualidad.

La evolución del panorama internacional, precisó el medio CNBC, lleva a los países europeos a reconsiderar los términos de su colaboración en seguridad y defensa. Albares señaló que la adaptación de España a los estándares de la OTAN mediante un incremento en el gasto y la mejora de sus capacidades responde a ese propósito, enmarcando la política nacional dentro de la estrategia colectiva de la Alianza. La revisión de estos compromisos se produce mientras la OTAN continúa evaluando el progreso de los estados miembros hacia las metas acordadas.

El respaldo a Ucrania forma parte integral de esta estrategia, contextualizó CNBC. El esfuerzo español responde tanto a las necesidades inmediatas generadas por el conflicto como a la voluntad política de sostener la estabilidad en la región mientras persistan las hostilidades. El compromiso con la seguridad europea se refleja en la participación activa de España en debates internacionales, misiones conjuntas y programas de ayuda, según amplió el medio.

La cumbre de Múnich, según CNBC, sirvió de marco para que distintas autoridades europeas analizaran colectivamente el rumbo de la seguridad continental y el reajuste de responsabilidades en relación con los cambios en la política de Washington. Las posiciones expresadas por Albares se enmarcan en esa dinámica más amplia, donde la implicación económica, diplomática y militar busca adecuarse a los nuevos retos y reforzar la cohesión de la OTAN en un escenario geopolítico fluctuante.