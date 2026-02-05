España

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

El tribunal considera acreditado que la relación entre el padre y dos de sus hijos estuvo marcada por menosprecio y maltrato psicológico, lo que justifican la exclusión de la herencia y sientan un precedente sobre el daño emocional en el ámbito familiar

Guardar
Un fallecido deja sin herencia
Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes y la Justicia lo avala (Montaje Infobae)

En Las Palmas, la disputa de tres hermanos por una herencia no parte desde lo económico, sino de una herida emocional abierta durante años entre el padre y dos de sus hijos. El padre, dolido por lo que consideró abandono, menosprecio y un maltrato psicológico persistente, decidió cortar todo vínculo hereditario con ellos y legar la totalidad de sus bienes a un solo hijo.

Y la Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la validez de esta desheredación, avalando que el maltrato psicológico y el abandono familiar quedan probados como causa legítima para privarles de la legítima. Así, la sentencia respalda la última voluntad del causante, y convierte en precedente judicial la exclusión fundada en el daño emocional y las faltas de respeto.

Hijos desheredados por maltrato psicológico y apropiación de bienes

En el fallo, el tribunal concluye que las conductas de los dos hijos excedieron un simple distanciamiento o una actitud de frialdad: ocuparon un terreno arrendado por el padre y se negaron a devolver la posesión, uno de ellos presentó una denuncia penal por coacciones —archivada por falta de sustento—, y no tuvieron contacto con su padre ni le ofrecieron su apoyo. Todo esto constituyó una sucesión de actos que minaron la relación hasta hacer imposible cualquier reconciliación. El tribunal interpreta estos hechos como una forma de menosprecio y maltrato psicológico, suficiente para justificar la desheredación.

La decisión implica que el tercer hijo recibirá la totalidad de la herencia, mientras sus hermanos quedan excluidos, y también deberán asumir los costes del proceso. El tribunal subraya que la madre de los afectados, fallecida antes, no los desheredó en su propio testamento, pero la voluntad del padre se mantiene firme y avalada por la justicia.

Entrevista a David Jiménez, abogado especializado en herencias.

Conflicto familiar agravado por disputas legales

El origen del conflicto se remonta a la ocupación, por parte de la hija, de un terreno que el padre había arrendado al Ayuntamiento de Las Palmas. El padre tuvo que reclamar judicialmente la recuperación de ese espacio, ya que su hija se negaba a abandonarlo, a pesar de no contar con ningún título que justificara su permanencia. El proceso judicial terminó con una sentencia favorable al padre, quien recuperó la posesión, pero a costa de profundizar el distanciamiento con su hija.

La convivencia entre padre e hijos tampoco mejoró con el tiempo. Su hijo llevó el enfrentamiento a la vía penal al presentar una denuncia por coacciones contra su propio padre, derivada de un conflicto por el pago de agua y luz en una propiedad compartida. El juzgado archivó la denuncia por considerar que los hechos denunciados no constituían delito, pero ese episodio sumó tensión a la relación familiar. Según la sentencia, estos actos, —la ocupación del terreno, la denuncia penal y la falta de contacto— evidencian una ruptura familiar marcada por el abandono y el menosprecio hacia el progenitor.

El recorrido judicial de la causa comenzó tras el fallecimiento del padre, cuando ambos hijos impugnaron el testamento que los dejaba fuera de la herencia. El Juzgado de Primera Instancia desestimó su demanda, dando por acreditadas las causas de desheredación alegadas por el causante. Tras recurrir ante la Audiencia Provincial, los magistrados confirmaron el fallo y consideraron probados los hechos que justifican la exclusión de la legítima. La resolución impone a los demandantes el pago de las costas del proceso y les ofrece la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que será la última instancia posible para intentar revertir la decisión.

Temas Relacionados

Herencias EspañaSentencias EspañaJusticia EspañaTribunales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gustó ‘La asistenta’, Netflix adapta en formato serie una novela superventas que ya tiene fecha de estreno: “Tensa, apasionante y muy bien construida”

La nueva miniserie llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo

Si te gustó ‘La asistenta’,

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | El presidente de Andalucía ante la evacuación de 7.000 personas: “No recuerdo una situación así en los últimos años”

En Extremadura se han evacuado a cerca de 200 personas ante el riesgo de una avenida importante de agua en el río Ardila por un posible rebose de la presa de Valuengo (Badajoz)

Última hora de la borrasca

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

El reglamento europeo establece cuáles son las circunstancias extraordinarias que podrían justificar la exención de responsabilidades y deja fuera las actuaciones relacionadas con la infraestructura ferroviaria

Facua advierte a Renfe, Iryo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El comandante Pedro Soriano define la misión como “el primer golpe defensivo de la OTAN sin detallar quién podría ser una amenaza

El papel de España en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de España en

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

Detenidos en Barajas dos hombres tras robar 2,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo al cantante puertorriqueño Zion

ECONOMÍA

Facua advierte a Renfe, Iryo

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

El municipio madrileño de Aranjuez contará con 200 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible

El Banco Sabadell releva a César González-Bueno como consejero delegado y nombra a Marc Armengol

Los gastos diarios se ‘comen’ el 66% del salario, cerca de 22.000 euros al año: “En 2026, el margen para ahorrar desaparece”

DEPORTES

Betis - Atlético de Madrid,

Betis - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager

Las palabras de Carolina Marín tras pasar por el quirófano: “No quiero descartar ahora nada, quiero priorizar mi rodilla”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”