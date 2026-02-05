Manu Pascual, el concursante más longevo de la historia de ‘Pasapalabra’ que se ha quedado sin el bote: lo que habría hecho con el dinero

Manu, finalista de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

El desenlace de Pasapalabra emitido este jueves en prime time ha resuelto el gran misterio: Rosa Rodríguez ha conseguido hacerse con el mayor bote hasta la fecha, mientras que Manu Pascual ha visto cómo su compañera se imponía en la prueba decisiva. Con este resultado, el talentoso concursante madrileño, pese a no llevarse el ansiado premio de más de 2,7 millones de euros, ha consolidado su posición como una de las figuras más emblemáticas de la historia del concurso de Antena 3.

Manu Pascual ha permanecido durante nada menos que 437 programas en la emblemática silla azul del concurso presentado por Roberto Leal, lo que le convierte en el concursante con mayor permanencia ininterrumpida en la historia del formato. Desde el 18 de mayo de 2024, Pascual ha superado ampliamente la anterior marca, fijada por Orestes Barbero en 360 programas

Su recorrido en el espacio vespertino ha estado salpicado de momentos memorables: hasta en seis ocasiones se ha quedado a una sola palabra de completar el rosco final, alimentando la expectación entre la audiencia. A lo largo de sus casi dos años de participación diaria, Pascual ha construido un perfil propio entre los concursantes más destacados, batiéndose con oponentes como Vicky del Cerro, Nacho Mangut, Inma, Javi, Aitori y Natalia.

Roberto Leal, presentador de Pasapalabra en Antena 3, abraza emotivamente a Manu tras la victoria de Rosa. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Manu Pascual?

Habitual de Collado Villalba, aunque nacido en Madrid y con solo 29 años, el concursante ha hecho referencia en numerosas ocasiones a la importancia de su familia, especialmente su madre, abuela y tía, quienes se han convertido en sus principales apoyos durante la competición. Pascual afirmó en su primer programa que, de haberse alzado con el mayor bote, habría utilizado el dinero para ayudar a los suyos, continuar con sus estudios y tratar de cumplir su sueño de abrir su propia consulta.

La formación de Pascual es también reseñable: psicólogo de vocación titulado por la Universidad Complutense de Madrid y con dos másteres completados, uno en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura y otro en Psicoterapia y Psicoanalítica. En el ámbito personal, el madrileño confiesa su afición por el cine, con especial predilección por la película El bosque de M. Night Shyamalan, las series como Twin Peaks y los deportes, en particular el ciclismo. Además, disfruta viajando y coleccionando mapas, una de sus aficiones compartidas con su círculo de amigos.

Manu y Rosa se abrazan en la gran final de 'Pasapalabra' después de que la argentina se hiciera con el rosco. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que habría hecho con el bote de ‘Pasapalabra’

Su participación en el concurso nunca fue casual. En diversas ocasiones ha relatado que su interés por las palabras y el saber le viene de su abuelo Marcelo, antiguo maestro, y que siente una capacidad particular para retener datos llamativos. Pascual también ha subrayado que con el dinero seguiría apostando por su formación y que el premio habría representado para él, sobre todo, una oportunidad de “ganar tiempo, calma y poder seguir estudiando”.

Entrevista a Roberto Leal

Entre las ideas que contemplaba si hubiera ganado el bote, destacaban ayudar a la familia, mantener sus “caprichos”, como un “viaje especial”, o construir una vida junto a su pareja, buscando una vivienda propia y mayor estabilidad. Pese a haber rozado el mayor premio económico de la historia del concurso y no haber conseguido imponerse en el duelo, Manu Pascual ha conseguido el reconocimiento de la audiencia como protagonista de una de las etapas más intensas de Pasapalabra.