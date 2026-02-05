España

Manu Pascual, el concursante más longevo de la historia de ‘Pasapalabra’ que se ha quedado sin el bote: lo que habría hecho con el dinero

El psicólogo madrileño de 29 años tenía varios planes que llevar a cabo con el premio, que finalmente se ha llevado su compañera Rosa

Guardar
Manu, finalista de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)
Manu, finalista de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

El desenlace de Pasapalabra emitido este jueves en prime time ha resuelto el gran misterio: Rosa Rodríguez ha conseguido hacerse con el mayor bote hasta la fecha, mientras que Manu Pascual ha visto cómo su compañera se imponía en la prueba decisiva. Con este resultado, el talentoso concursante madrileño, pese a no llevarse el ansiado premio de más de 2,7 millones de euros, ha consolidado su posición como una de las figuras más emblemáticas de la historia del concurso de Antena 3.

Manu Pascual ha permanecido durante nada menos que 437 programas en la emblemática silla azul del concurso presentado por Roberto Leal, lo que le convierte en el concursante con mayor permanencia ininterrumpida en la historia del formato. Desde el 18 de mayo de 2024, Pascual ha superado ampliamente la anterior marca, fijada por Orestes Barbero en 360 programas

Su recorrido en el espacio vespertino ha estado salpicado de momentos memorables: hasta en seis ocasiones se ha quedado a una sola palabra de completar el rosco final, alimentando la expectación entre la audiencia. A lo largo de sus casi dos años de participación diaria, Pascual ha construido un perfil propio entre los concursantes más destacados, batiéndose con oponentes como Vicky del Cerro, Nacho Mangut, Inma, Javi, Aitori y Natalia.

Roberto Leal, presentador de Pasapalabra
Roberto Leal, presentador de Pasapalabra en Antena 3, abraza emotivamente a Manu tras la victoria de Rosa. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Manu Pascual?

Habitual de Collado Villalba, aunque nacido en Madrid y con solo 29 años, el concursante ha hecho referencia en numerosas ocasiones a la importancia de su familia, especialmente su madre, abuela y tía, quienes se han convertido en sus principales apoyos durante la competición. Pascual afirmó en su primer programa que, de haberse alzado con el mayor bote, habría utilizado el dinero para ayudar a los suyos, continuar con sus estudios y tratar de cumplir su sueño de abrir su propia consulta.

La formación de Pascual es también reseñable: psicólogo de vocación titulado por la Universidad Complutense de Madrid y con dos másteres completados, uno en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura y otro en Psicoterapia y Psicoanalítica. En el ámbito personal, el madrileño confiesa su afición por el cine, con especial predilección por la película El bosque de M. Night Shyamalan, las series como Twin Peaks y los deportes, en particular el ciclismo. Además, disfruta viajando y coleccionando mapas, una de sus aficiones compartidas con su círculo de amigos.

Manu y Rosa se abrazan
Manu y Rosa se abrazan en la gran final de 'Pasapalabra' después de que la argentina se hiciera con el rosco. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que habría hecho con el bote de ‘Pasapalabra’

Su participación en el concurso nunca fue casual. En diversas ocasiones ha relatado que su interés por las palabras y el saber le viene de su abuelo Marcelo, antiguo maestro, y que siente una capacidad particular para retener datos llamativos. Pascual también ha subrayado que con el dinero seguiría apostando por su formación y que el premio habría representado para él, sobre todo, una oportunidad de “ganar tiempo, calma y poder seguir estudiando”.

Entrevista a Roberto Leal

Entre las ideas que contemplaba si hubiera ganado el bote, destacaban ayudar a la familia, mantener sus “caprichos”, como un “viaje especial”, o construir una vida junto a su pareja, buscando una vivienda propia y mayor estabilidad. Pese a haber rozado el mayor premio económico de la historia del concurso y no haber conseguido imponerse en el duelo, Manu Pascual ha conseguido el reconocimiento de la audiencia como protagonista de una de las etapas más intensas de Pasapalabra.

Temas Relacionados

PasapalabraAntena 3AtresmediaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 5 de febrero

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Cupón Diario

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

La ganadora gallega afrontará una carga fiscal superior a la que hubiera tenido su rival, Manu, debido al tipo autonómico de Galicia

Hacienda se queda con casi

Rosa Rodríguez gana el bote de 2.716.000 euros de ‘Pasapalabra’ tras completar las 25 palabras del Rosco

La concursante argentina ha logrado completar las 25 palabras de la prueba final frente a su rival, Manu Pascual

Rosa Rodríguez gana el bote

Transportes prevé restablecer todas las líneas de Rodalies sin restricciones de velocidad en abril

Santano detalla que la red operará con normalidad tras intervenir en los puntos críticos y mantener la gratuidad del servicio

Transportes prevé restablecer todas las

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Andalucía retoma las clases este viernes, salvo en las zonas afectadas por las crecidas de los ríos

En Extremadura se han evacuado a cerca de 200 personas ante el riesgo de una avenida importante de agua en el río Ardila por un posible rebose de la presa de Valuengo (Badajoz)

Última hora de la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Transportes prevé restablecer todas las

Transportes prevé restablecer todas las líneas de Rodalies sin restricciones de velocidad en abril

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

ECONOMÍA

Hacienda se queda con casi

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager