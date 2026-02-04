España

Los partidos de Sumar impulsan mociones en ayuntamientos donde tienen concejales para declarar zonas tensionadas, prohibir compras especulativas y prorrogar alquileres

La coalición ya presentó este paquete de medidas en octubre mediante la propuesta de un decreto al PSOE para que fuera aprobado en el seno del Gobierno

Imagen de archivo de unos
Imagen de archivo de unos edificios en construcción. (Europa Press)

Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca y Movimiento Sumar trasladan el debate sobre el problema de los precios de la vivienda al ámbito municipal. En un comunicado conjunto, las seis formaciones han anunciado que impulsarán un plan de choque “urgente” con medidas en materia de vivienda en los ayuntamientos donde cuentan con concejales. Entre las medidas anunciadas, instarán a declarar zonas tensionadas para limitar precios del alquiler, prohibir compras especulativas y prorrogar alquileres.

Desde Sumar han defendido la iniciativa porque la vivienda “constituye el epicentro de la mayor desigualdad social en España” y los datos “muestran que el comportamiento especulativo del mercado inmobiliario es precisamente lo que dificulta el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada”. “Es el momento de que las derechas decidan de qué lado están: con la ciudadanía o con los fondos buitre”, han señalado desde el partido de Yolanda Díaz.

El arranque del año ha demostrado que el ritmo de crecimiento en el mercado inmobiliario, tanto el precio de compra de vivienda como el del alquiler, no parece mostrar síntomas de que vaya frenarse. Concretamente, el mes de enero se estrenó con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito. Por su parte, las viviendas de segunda mano en venta aumentaron su valor un 20,4% en comparación con enero de 2025, y el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.897 euros a nivel nacional, marcando un récord histórico.

Sumar ya presentó este paquete de medidas en octubre mediante la propuesta de un decreto al PSOE para que fuera aprobado en el seno del Gobierno. Pero desde el ala socialista, criticó Sumar, "ni siquiera quisieron sentarse a negociar”. En su lugar, el PSOE optó por impulsar la bonificación del IRPF a los caseros que no eleven las rentas a los inquilinos, una medida que contó con el rechazo unánime del bloque progresista.

Noticia en ampliación

