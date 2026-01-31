Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

John Eric Spiby, en una foto de la ficha de la Policía de Mánchester. (Montaje Infobae)

Cada uno es libre de dedicar su tiempo libre de la jubilación en lo que quiera, pero el narcotráfico es jugarsela mucho. John Eric Spiby, un hombre de 80 años que se había convertido en millonario tras ganar la lotería en 2010, ha sido condenado por las autoridades británicas tras demostrarse que lideraba una red de producción y distribución de pastillas opiáceas a gran escala desde su propia granja, ubicada en el área de Greater Mánchester. Pese a que la cantidad ganada ascendía a 2,77 millones de euros, en lugar de emplear esa fortuna para asegurar una jubilación tranquila, ha destinado el dinero a crear una actividad delictiva con la que gestionó un imperio valorado en más de 332 millones de euros. Ha sido sentenciado a 16 años y seis meses de prisión, en una causa que también ha implicado a su hijo, John Colin Spiby Jr., de 37 años, y a otros dos colaboradores, Lee Drury y Callum Dorian.

La policía de Greater Mánchester ha calificado a Spiby y sus cómplices como “cuatro individuos que no han mostrado el menor respeto por la vida humana o por la seguridad pública”. El inspector Alex Brown, adscrito a la Unidad Contra el Alto Crimen Organizado, ha afirmado que el grupo gestionaba “un negocio de fabricación de drogas completamente industrializado, capaz de producir millones de pastillas falsas que contenían una sustancia altamente peligrosa”. El volumen total de pastillas recuperadas, junto a la sofisticada maquinaria, demuestra lo implicado que estaba el grupo en el suministro de drogas ilegales”, han apuntado los agentes, según ha informado El País.

Imagen de arhivo de la policía británica. (Europa Press)

El entramado, que comenzó en la tranquila vivienda rural de Spiby, pronto se dotó de la maquinaria necesaria para la fabricación industrial de medicamentos falsificados. Según los datos aportados en la vista judicial en el tribunal penal de Bolton, y referidos por The Times, llega a confirmarse que en 2021 las operaciones se trasladaron a una nave industrial en Salford debido a la magnitud que alcanzó la producción. Incluso, la banda utilizaba una empresa tapadera —Nutra Inc—, que era gestionada por Drury para ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades.

Las operaciones de la banda

Las actividades del grupo se centraban principalmente en la fabricación y distribución de pastillas de etizolam, una sustancia empleada para tratar ansiedad, pánico e insomnio, que resulta entre seis y diez veces más potente que el diazepam, el compuesto que simulaban contener los comprimidos. El etizolam, cuya distribución ilegal ha sido vinculada a un 58% de las muertes relacionadas con drogas en Escocia en 2021, alcanzaba así las calles de Mánchester y su área metropolitana bajo la apariencia del conocido Valium.

La fiscal Emma Clarke, representante del Ministerio Público, ha descrito cómo el traslado de enormes cantidades de maquinaria y mercancía pudo observarse gracias al seguimiento de una unidad de vigilancia policial. La misma Clarke ha relatado en The Times que la organización llegó a vender millones de pastillas con un valor potencial en la calle que oscilaba entre 56 millones y 332 millones de euros, poniendo el acento en que únicamente con una de las operaciones —intervenida en abril de 2022 en las inmediaciones de un hotel de Mánchester— la banda pretendía distribuir unos 2,5 millones de pastillas, cuyo valor en la calle podía superar los 77 millones de euros.

Dentro de la estructura interna de la red, Spiby Jr. asumía los trabajos manuales y de manipulación de la mercancía, mientras que Callum Dorian operaba como cerebro estratégico y responsable de establecer vínculos con otras organizaciones delictivas. Además, Dorian gestionaba la red de comunicaciones a través de Encrochat, una plataforma de mensajería encriptada utilizada por numerosos grupos criminales europeos hasta que la policía internacional consiguió infiltrarse y desmantelar una parte importante de las actividades delictivas que se amparaban en este canal. El propio Spiby Jr., de acuerdo con la información revelada en el proceso judicial, llegó a presumir en los chats del grupo y a lanzar advertencias de modo fanfarrón a figuras como Elon Musk y Jeff Bezos.

También poseía armas de fuego y munición

El tribunal ha considerado probado no sólo el delito principal de conspiración para la producción y suministro de drogas de clase C (incluyendo opioides sintéticos, tranquilizantes y esteroides), sino también la posesión de armas de fuego y munición, así como el intento de obstaculizar la labor judicial. A pesar de su insistencia en desvincularse del negocio, Spiby ha sido declarado culpable en todos los cargos. El juez Nicholas Clark, al dictar sentencia el miércoles, ha sostenido: “A pesar de ganar la lotería, decidió continuar una vida dedicada al crimen, alejada de lo que hubieran sido unos años normales de jubilación”.

El resto de integrantes de la red también ha sido condenado: Lee Drury ha recibido una pena de nueve años y nueve meses de prisión, mientras que John Colin Spiby Jr. ha sido sentenciado a nueve años. Durante el juicio se ha puesto de relieve un incremento en la disponibilidad de estas sustancias ilegales, especialmente en la zona de Bury New Road, coincidiendo con las operaciones de la organización. Los expertos, citados por la fiscal Clarke, han alertado de que el consumo de estas pastillas representa “una forma de ruleta rusa extremadamente peligrosa para los usuarios de drogas”.

La magnitud del caso, con bienes incautados que ascienden a millones y una estructura empresarial ficticia dedicada a ocultar el negocio, ha sido destacada por las autoridades judiciales y policiales durante todo el proceso. Como último apunte, Spiby ha sido señalado como el principal responsable de una trama que ha tenido consecuencias directas en la salud pública de la región y que, pese a haber alcanzado la fortuna que muchos asocian con la tranquilidad, optó por perpetuar una carrera delictiva que se salda ahora con una larga condena.