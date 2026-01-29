El Gobierno de Sánchez se gastará 34.780 euros en restaurar 22 lámparas de estilo del palacio donde nació la madre de Juan Carlos I y en el que ahora trabaja un ministro

Sala de Tapices del Palacio de Villamejor

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, quiere gastarse 34.780 euros en restaurar 22 “lámparas de estilo” que están en el Palacio de Villamejor, hoy sede de este ministerio. En el palacio, construido entre 1885 y 1893 por Ignacio de Figueroa, marqués de Villamejor, nació María de las Mercedes, madre de Juan Carlos I. También llegó a ser sede de la Presidencia del Gobierno, donde se celebraron multitud de Consejos de Ministros. En 1976, los Consejos se trasladaron al Complejo de la Moncloa, y el inmueble se quedó entonces como destino de varios ministerios. Tras muchas remodelaciones hechas durante todo el siglo XX, el palacio sigue siendo hoy un pozo sin fondo para las arcas públicas.

El ministerio está licitando un contrato para restaurar estas 22 lámparas “con el fin de devolverles su apariencia original y garantizar su perdurabilidad, necesidad que surge tras realizar las obras de restauración integral del Palacio de Villamejor”, reza la memoria justificativa del contrato. Desde mediados de 2022, el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se ha gastado más de ocho millones de euros en diversas reformas porque el palacio presentaba numerosas patologías en sus fachadas y cubiertas que se detectaron en el acta negativa de la Inspección Técnica de los Edificios (ITE) del Ayuntamiento de Madrid. Ahora le he llegado el turno a estas lámparas.

La empresa que finalmente gane la licitación, deberá restaurar y limpiar los componentes de las lámparas, reponer elementos dañados, actualizar el sistema eléctrico, comprobar su funcionamiento y trasladar estos elementos decorativos hasta el taller. Está previsto que estos trabajos duren tres meses. La adjudicataria deberá recoger las lámparas, que se encuentran tanto en el Palacio Villamejor, sito en Paseo de Castellana n.º 3 de Madrid, como en los almacenes ubicados en la C/Juan Zorrilla, n.º 1, para su traslado a los talleres del adjudicatario. Una vez restauradas, serán montadas e instaladas en el citado palacio".

Palacio de Villamejor

Este contrato no conlleva el único gasto relativo a iluminación del palacio. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acaba de adjudicar a la empresa Imesapi otro contrato para la renovación integral de la iluminación artística exterior del edificio por un importe de 566.381,17 euros. La actuación permitirá dotar a este histórico edificio, declarado Bien de Interés Cultural desde el año 2002, de un nuevo sistema lumínico concebido para reforzar su presencia nocturna en el eje del Paseo de la Castellana, incorporando criterios actuales de eficiencia energética, control de la contaminación lumínica e integración arquitectónica.

Iluminación de la fachada

El proyecto se estructura en dos áreas principales: por un lado, la iluminación arquitectónica de la fachada principal, orientada al Paseo de la Castellana, y de los laterales norte y sur; y por otro, la puesta en valor de los espacios ajardinados, entre ellos el Patio de Fachada, el Patio de Acceso, el Patio Neomudéjar, el Patio Interior y los Patios de Macetas. El diseño lumínico persigue subrayar los elementos más representativos del lenguaje neoclásico del palacio, como la cornisa perimetral, los recercados de los huecos, las columnas, las pilastras de piedra o el escudo del frontón central. Para ello se empleará una iluminación de acento cálida con fuentes LED de alta reproducción cromática, “capaz de resaltar la textura y los materiales originales sin alterar su percepción”