El Servicio Vasco de Salud confirma la vacunación con dosis caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Una pediatra vacunando a un bebé (Europa Press)

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha confirmado la administración de vacunas caducadas “recientemente” a un total de 253 personas, la mayoría bebés, en una incidencia que, según ha subrayado el propio organismo, no ha provocado ni provocará afecciones a la salud ni efectos adversos en los pacientes. El episodio, que afecta a prácticamente todo el territorio vasco, ha sido reconocido oficialmente tras la denuncia pública y parlamentaria registrada este martes por EH Bildu, que ha reclamado explicaciones al consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez.

El caso ha salido a la luz después de que la coalición abertzale informara de la administración de vacunas fuera de fecha a “decenas de niños” en varios centros de salud. A raíz de esa denuncia, Osakidetza ha emitido un comunicado en el que confirma los hechos y detalla que se trata de dosis de la vacuna hexavalente, destinada a proteger frente a seis enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. Las dosis pertenecían a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente, según la información facilitada por el propio servicio sanitario.

La incidencia ha afectado a 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas que operan en Euskadi, lo que implica a casi la totalidad de la red asistencial pública vasca. Osakidetza ha asegurado que todos los casos están “perfectamente identificados” y que se ha iniciado el contacto directo con las familias para informarles de lo ocurrido y trasladarles las indicaciones necesarias desde el punto de vista sanitario.

La actuación sanitaria

Desde el Departamento de Salud se ha explicado que, tras tener conocimiento del problema, se consultó la situación con diferentes organismos y autoridades sanitarias, entre ellos la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) y el propio fabricante del lote afectado. De acuerdo con estas consultas, los expertos coinciden en que la administración de las dosis caducadas no supone un riesgo para la salud ni se asocia a la aparición de efectos adversos.

No obstante, y con el objetivo de garantizar la máxima protección frente a las seis enfermedades incluidas en la vacuna hexavalente, Salud Pública ha recomendado que las personas afectadas reciban una nueva dosis. Para ello, los centros sanitarios han comenzado a contactar con las familias desde este mismo martes con el fin de ofrecer una nueva cita y proceder a la revacunación. Osakidetza ha insistido en un mensaje de tranquilidad y ha remarcado que todos los casos están bajo control y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos en salud pública.

Un profesional de la salud administra una vacuna en el brazo de una persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio sanitario vasco no ha precisado en qué periodo exacto se produjeron las administraciones ni cómo se detectó el error, aunque sí ha subrayado que la caducidad de las dosis había vencido recientemente, un matiz que consideran relevante a la hora de valorar la ausencia de riesgos clínicos para los menores y el resto de personas vacunadas.

Críticas a la gestión

La reacción política no se ha hecho esperar. EH Bildu, que ha destapado el caso, ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que exige explicaciones detalladas al consejero de Salud. En la exposición de motivos del texto, la formación sostiene que en algunos casos se habrían llegado a administrar incluso segundas dosis también caducadas, lo que, a su juicio, evidencia que no se trata de un error puntual o aislado.

La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa, ha afirmado que los menores que recibieron vacunas fuera de fecha “se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves”, una valoración que contrasta con la postura expresada por Osakidetza y por los organismos consultados. En su escrito, Ubera sostiene que ha existido un “grave problema de organización y funcionamiento” dentro del Servicio Vasco de Salud y denuncia la falta de un seguimiento adecuado de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas.

Asimismo, la propia Ubera ha explicado en Radio Euskadi que EH Bildu tuvo conocimiento de los hechos hace unos diez días y que, dada la “delicadeza” del asunto por afectar a la salud pública y a menores, la coalición investigó, verificó y contrastó la información antes de hacerla pública. Según ha relatado, una vez confirmados los datos, contactaron directamente con el consejero de Salud, quien les confirmó la administración de vacunas caducadas.

“Una vez verificada, le hemos llamado al consejero y nos lo ha confirmado”, ha señalado Ubera, que ha defendido la presentación de la iniciativa parlamentaria “por responsabilidad política”, ante la gravedad de que “hay unos menores que no están debidamente protegidos porque se les han administrado vacunas caducadas”.

EH Bildu cuestiona, además, el cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos para el control y la administración de medicamentos y productos sanitarios. Entre las preguntas dirigidas al consejero de Salud, la coalición reclama conocer el número exacto de niños afectados, el alcance territorial del problema y si las familias fueron alertadas de manera proactiva por Osakidetza una vez detectada la incidencia.

Qué vacunas tengo que ponerme si quiero viajar a Tailandia.

En este sentido, Ubera ha expresado dudas sobre si la comunicación a las familias se habría producido sin la denuncia parlamentaria. “Lo que nos extraña es que no se lo hayan comunicado con celeridad”, ha afirmado, antes de plantear: “Si no hubiésemos denunciado, ¿lo habrían comunicado?”.

La parlamentaria ha insistido en que no se trata de casos aislados, sino de “un problema organizativo de trazabilidad y de gestión” dentro de Osakidetza, y ha advertido de que EH Bildu esperará ahora a las explicaciones formales de los responsables políticos en sede parlamentaria. “No nos vale la nota de la Dirección de Salud Pública”, ha subrayado, al considerar que tanto la dirección de Osakidetza como el propio consejero de Salud deberán dar explicaciones ante el Parlamento Vasco.

La formación independentista ha reiterado que, según la información de la que dispone, la administración de vacunas caducadas se habría producido en varios centros de salud, lo que refuerza su tesis de que el problema tiene un carácter estructural y no meramente accidental. Desde el ámbito sanitario, mientras tanto, se insiste en que la prioridad ha sido identificar a los afectados, informar a las familias y ofrecer una solución inmediata mediante la administración de una nueva dosis para garantizar la protección inmunológica de los menores y del resto de personas vacunadas.