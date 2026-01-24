Manel Fuentes, sobre si cambiaría de cadena: “No estoy en el mercado. Cuando empecé en Antena 3, no era líder, pero creyeron en mí”

Manel Fuentes en 'Atrapa un millón'. (Atresmedia)

Atrapa un millón vuelve a la televisión con una nueva temporada este sábado 24 de enero y con Manel Fuentes al frente. Alcanza de esta manera la misma antigüedad que Carlos Sobera, que presentó el concurso entre 2011 y 2014 en su primera etapa en Antena 3. Infobae ha podido hablar con Fuentes sobre este longevo formato y otros de los proyectos que envuelven al comunicador catalán, que no se plantea salir de Atresmedia.

Sin apenas cambios, el programa se mantiene con unas audiencias considerables, aunque con un ligero descenso en su última edición: “Es un clásico ya, el público lo ha adoptado porque puede jugar desde casa y la mecánica es muy simple, que también ayuda a que se pueda jugar y la gente no quiera cambios”.

Aun así, han tenido que innovar con una nueva dinámica: “Le hemos dado un toque ahondando en la parte más emotiva, porque los concursantes pueden traer una fotografía personal, que ayuda a que entendamos cuál es su relación o para qué quieren el dinero”. De esta manera, darán a conocer a “dos hermanos con su madre que está enferma de Alzhéimer y que la quieren llevar de viaje a Nueva York”.

Entrevista a Manel Fuentes, presentador de 'Salta'.

Los ingredientes de ‘Atrapa un millón’

En un programa como este, lo más importante son sus concursantes: “El casting es espectacular. Creo que el trabajo que han hecho Montse Claros, como directora, y Gestmusic es una maravilla”. De hecho, ha llegado a hacer amigos como presentador: “La verdad es que te terminas enamorando de los tipos. El año pasado vinieron unos de Asturias que no se llevaron nada, pero establecimos tan buen rollo que este verano estábamos mi mujer y yo tomándonos unas fabes en Asturias con ellos”.

En su momento, Sobera llegó a presentar una tira diaria del concurso, pero Fuentes no tiene tan claro que pueda volver: “No depende de mí”. “Si así lo deciden, estaré encantado de asomarme cada dí a las casas de los españoles. Pero si lo mantienen así, pues yo creo que también tiene muchísima potencia en el prime time”, asegura el presentador.

El momento viral de Remedios Cervantes

Uno de los momentos históricos del formato fue cuando Remedios Cervantes hizo perder todo el dinero a un concursante hace 14 años: “Voy loco para que vuelvan a venir famosos, para que vuelva a suceder algo parecido”. “Yo creo que nos reiríamos mucho. Evidentemente, te juro que a la primera que invito es a Remedios, le pondría sal al asunto”, bromea Fuentes con el vídeo viral de la presentadora.

Remedios Cervantes en 'Atrapa un millón'. (Atresmedia)

La salida de Juanra Bonet

Con el comienzo de la temporada televisiva, Atresmedia ha perdido a uno de los compañeros de Fuentes, Juanra Bonet: “Entiendo que es algo que a él le interesaba hacer o quería hacer. Ante las decisiones personales, yo siempre tengo el máximo respeto”. Eso sí, ellos mantendrán su amistad, que mantienen “desde la época de Caiga quien caiga”: “Estábamos en Telecinco”.

Por su parte, no se visualiza saliendo de Atresmedia: “No me siento nunca en el mercado”. “Cuando empecé en Antena 3, no era la cadena líder, pero había una serie de gente que creyó en mí y eso es algo muy valioso en televisión y a lo que yo le doy la máxima consideración”, ha sentenciado su negativa a marcharse a otra cadena.

Los formatos de Manel Fuentes

En la misma cadena, sí probaría programas variados: “Hay otros terrenos donde en Antena 3 aún no han terminado de ahondar, como los realities. Hay mil cosas que se pueden buscar de otra manera o hacer con otro tono, con otro toque. Soy un apasionado de la comunicación, pero sobre todo siempre estoy al servicio de, de la casa”.

Todos los concursantes de 'Tu cara me suena 12'. (Atresmedia)

En Tu cara me suena, por ejemplo, ya lleva 15 años como presentador. “Llevamos 15 años, pero la edición es la 12+1, o sea que es un número poco dado a grandes celebraciones”, explica por las supersticiones televisivas con el número 13. Se trata de una edición de la que se saben pocos detalles: “El casting todavía no está cerrado. Es decir, que puede haber alguna sorpresa de última hora y espero que sea sorprendente”.

“El formato más personal que he hecho fue La noche de Fuentes y Cía, que ahora es en otra franja y de otra manera, pero es lo que representa ahora mismo El hormiguero o Broncano en La 1″, recuerda el espacio en el que coincidió con Pablo Motos. También pasó por The Floor, que ahora ha pasado a TVE: “Chenoa lo está haciendo divinamente. Le mando yo siempre mensajitos semana tras semana”.

Manel Fuentes en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

“Cuando se puso enfermo Roberto Leal por el Covid, pues sin ensayar me fui a hacer Pasapalabra”, rememora destacando su versatilidad. “Me gusta tanto la profesión que siempre estoy abierto a nuevos retos, pero me gusta tanto Tu cara me suena y las cosas que hago que tampoco es cuestión de ir pidiendo nada. Estoy muy feliz como estoy, pero abierto a poder sumar donde la casa lo necesite”, concluye Manel Fuentes sobre el futuro.