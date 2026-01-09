España

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en enero desde España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Estas serán las fases de la luna que mostrará el astro más cercano a nuestro planeta en los siguientes días desde España, de acuerdo con el calendario lunar.

Llamamos calendario lunar al sistema de medición del tiempo basado en los ciclos de la luna, específicamente a las fases que atraviesa durante un periodo aproximado de 29.5 días, que se conoce como mes sinódico. 

A diferencia del calendario solar, que se rige por el movimiento de nuestro planeta alrededor del sol, el calendario lunar se estructura según las distintas posiciones relativas de la luna, la tierra y el sol, lo que da lugar a las fases lunares: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.

Calendario lunar enero 2026

Estas serán las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después del cuarto menguante viene
Después del cuarto menguante viene la luna nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto menguante

Actualmente estamos en la fase de cuartomenguante, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta parece estar medio iluminada, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Luna nueva

Para la siguiente semana, toda vez que termina la fase de cuarto menguante, la fase será de luna nueva. Esto significa que el astro se encontrará situado exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminado únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la tierra.

Si la tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

Temas Relacionados

Calendario lunarFases de la lunalunaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

El obrador familiar escondido en la sierra de Madrid en el que tres generaciones elaboran chocolates naturales, lenguas de gato y ‘peñalaros’

La familia San Lázaro elabora chocolates desde hace años en su pequeña fábrica en Rascafría, en pleno valle de Lozoya; un negocio artesano que ahora ha sido premiado por la Guía Repsol

El obrador familiar escondido en

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este 9 de enero

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España: estos

Ouigo cancela miles de plazas de tren en viajes entre Madrid, Málaga y Sevilla: cómo reclamar el dinero

Aproximadamente 15.000 viajeros se verán afectados

Ouigo cancela miles de plazas

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

El ministro de Exteriores José Manuel Albares ha asegurado que está pendiente de que pueda haber alguna liberación más

Aterrizan en Madrid los cinco

José Manuel Felices, médico: “Cada vez que bebes alcohol, el cerebro elimina recuerdos”

El experto advierte en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok de que provoca “lagunas típicas de un día de borrachera” ya que, cada vez que se bebe, hay neuronas que “se atrofian”

José Manuel Felices, médico: “Cada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aterrizan en Madrid los cinco

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”