Fútbol y política: un árbitro (militante del PP) acude a Génova a denunciar “abuso de poder” del concejal de Deportes porque expulsó a tres compañeros del hijo

El concejal Luis Magide (en un círculo naranja), en una competición ciclista en Pozuelo de Alarcón

Fútbol y política. Combinación perfecta para que haya lío. Manuel M.O., 36 años, militante del PP de Pozuelo de Alarcón, ha acudido a la sede del PP de Madrid, en la primera planta de la calle Génova, para pedir amparo ante lo que considera “una cacicada” y un “abuso de poder” de Luis Magide Blanco, concejal de Deportes en este municipio madrileño. El Ayuntamiento lleva años organizando varias competiciones deportivas en las que participan unos 7.000 vecinos, entre ellas la Liga de Fútbol 7. Manuel asegura que le ‘castigaron’ tres partidos sin arbitrar porque en el último encuentro que fue juez expulsó a tres jugadores del equipo del hijo del concejal Magide.

Todo ocurrió el pasado 16 de noviembre en el campo municipal Pradillo, donde se disputa esta Liga. Uno de los equipos era el Uche-Bordalás Getafe. Ahí juega el hijo del concejal. El partido de ese día fue tenso. El ‘Uche-Bordalás Getafe iba ganando 1-3 al descanso. Al final acabó perdiendo 8-3. Manuel tuvo trabajo: tuvo que expulsar a tres jugadores por graves insultos, protestas y faltas. Cuando terminó el encuentro, hizo lo que hace siempre; dejar el acta del partido en un buzón que siempre recoge la empresa que en octubre de 2023 se llevó el contrato para organizar los pagos de los árbitros: ‘Gesisport Gestión Servicios Integrales’.

“La empresa solo paga. Por ejemplo, yo recibo 27,5 euros por arbitrar un partido de la liga senior. Quien organiza las competiciones es la Concejalía de Deportes”, explica Manuel. El problema es que los tres expulsados eran compañeros del hijo del concejal. Lo primero que mosqueó a Manuel es que le comunicaron que el acta había desaparecido. Sin ese papel es imposible que el Juez Único de Competición lo analice y pueda sancionar los incidentes de los partidos celebrados el fin de semana. El árbitro, previsor, había tomado una fotografía del acta y la volvió a enviar. Ningún jugador expulsado se salvaría de la sanción.

Manuel, a la derecha (de amarillo y espaldas), pitando un partido en el campo Pradillo

Días después, recibe una llamada del responsable de árbitros. Técnicamente, pertenece a la empresa que organiza los pagos. Este le comunica que le van a meter en la ‘nevera’ tres partidos, que son órdenes que “vienen de arriba, vienen del concejal”. Obviamente, nada de esto se dice por escrito, es todo verbal. No hay pruebas. Pero Manuel, que ha sido asesor del Ayuntamiento en la legislatura 2019-2023, conoce a mucha gente y hace más llamadas. Otra persona le confirma que el ‘castigo’ procede del concejal Magide. “A mí me encanta arbitrar, lo he hecho durante 16 años, pero esto era inadmisible. Por ahí no paso”. Así que lo primero que hace es renunciar a seguir arbitrando.

¿Quién le sancionó?

Manuel escribe al juez único de competición: “Ayer día 20 de noviembre se me comunica a través del responsable de árbitros y por vía WhatsApp, que temporalmente estoy sancionado con tres jornadas y que en enero se estudiará mi reincorporación. Dado que el juez único de competición no me ha sancionado ni por el punto 6. Artículo 32 ni el punto 6 artículo 34, no entiendo dicho mensaje ni situación. Y dado el procedimiento interno, la gestión y que dicha decisión tomada más desde el punto de vista personal, comunico mi decisión de abandonar mi puesto de árbitro para la competición de liga municipal de Pozuelo de Alarcón”, señala el escrito que le envió. “A mí solo me puede sancionar el juez único y argumentando el motivo de sanción, nada de eso se hizo. ¿Por qué? Porque como me dijeron dos personas, la sanción venía de arriba", aclara Manuel a Infobae España.

Lo segundo que hizo Manuel es ir a Génova, donde el PP de Madrid tiene su sede en la primera planta. “Allí no había nadie para recibirme. Tuve que esperar”. Al final le atendió uno de los responsables de la Secretaría Territorial, Gustavo Rico, que es vicealcalde de Las Rozas, municipio vecino a Pozuelo. “Me dijo que fuera al comité de garantías”. Algo que confirman desde el PP de Madrid. “Que presente un escrito al comité de garantías como cualquier militante explicando lo sucedido”. Un escrito que, según Manuel, presentará esta semana con todos los detalles. Este diario ha intentado conocer la versión de Luis Magide. Un portavoz del Ayuntamiento asegura que “Magide no ordenó que se sancionara a nadie. El tema de árbitros depende de la empresa, no de la concejalía. No es cierto esta acusación”

“¿De verdad nos imaginamos a un concejal haciendo esto porque han expulsado en un partido de fútbol a unos compañeros de su hijo?”, explican fuentes del PP de Pozuelo, que señalan que tanto el árbitro como el concejal se conocen bien porque ambos fueron compañeros del equipo de Gobierno local en el mandato 2019-2023 y fueron ‘fichados’ por la exalcaldesa Susana Pérez Quislant. “¿De verdad la gente se puede creer que yo me iba a inventar todo esto tan surrealista?, ¿con qué objetivo?“, se defiende Manuel. Ambos argumentos tienen su peso de lógica. ¿Resolverá Génova la disputa? “Esto no es un tema de partido, es un tema laboral”, ya aventuran fuentes del PP madrileño.