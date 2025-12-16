Un menú de Navidad a base de conservas: dos aperitivos, un plato principal y un postre perfectos para celebrar

Comida familiar en Navidad (Shutterstock)

Reuniones familiares, celebraciones y comidas que se alargan entre conversaciones y brindis… La Navidad son días de mucho ajetreo, sobre todo gastronómico, en los que nuestra falta de tiempo no tiene por qué significar una renuncia a platos cuidados, sabrosos y con un toque gourmet. Para quienes buscan sorprender sin complicarse y apostar por productos naturales y de calidad, las conservas gourmet pueden ser aliados imprescindibles.

Y es que un producto enlatado no tiene por qué ser sinónimo de mala calidad. Nada más lejos de la realidad. Los botes y latas pueden ser auténticos salvavidas para preparar una comida exquisita, especialmente aquellos que podemos encontrar en tiendas de delicatessen, ultramarinos de toda la vida o en las secciones gourmet de nuestros supermercados.

Para demostrarlo, la empresa navarra Mi Conserva, con más de 30 años de tradición en la industria, ha querido compartir un completo y llamativo menú navideño a base de conservas, una selección de platos que incluye entrantes, principal y postre y que cuentan con la firma de su chef, Johan Frederik. El objetivo, dicen, es demostrar que la alta cocina también puede surgir de la despensa, cuando detrás hay ingredientes de origen local, procesos artesanales y recetas llenas de sabor.

Espárragos blancos con vinagreta cítrica y queso trufado en AOVE

Los espárragos blancos extra, una de las joyas de la Ribera Navarra, destacan por su textura tierna y sabor delicado. El chef los propone servidos fríos o templados, acompañados de una vinagreta cítrica (limón, naranja y aceite de oliva) y láminas de queso trufado en AOVE, el cual aporta un toque festivo y aromático perfecto para abrir el menú. Como maridaje perfecto, un cava brut nature o un blanco fermentado en barrica.

Espárragos blancos con salsa de queso trufado (Adobe Stock)

Ensalada templada de caza con escalivada artesanal

Continuamos con los entrantes con una ensalada templada de caza, elaborada con perdiz, lomos de jabalí o ciervo en escabeche, una opción perfecta para comenzar con un plato lleno de sabor. El chef sugiere combinarla con una escalivada en conserva, que aporta dulzor y profundidad. Riégalo todo con un chorrito de aceite de oliva y espolvoréalo con unas virutas de jamón crujiente. Para acompañar, el maridaje perfecto: vino tinto crianza de uva Garnacha.

Estofado de rabo de toro con parmentier de alcachofas

Como plato principal, podemos optar por una conserva gourmet de rabo de toro estofado, un guiso cocinado a fuego lento que será la estrella de la mesa. El chef propone acompañarlo con un parmentier de alcachofas. Para prepararla, tritura unas en conserva con un poco de mantequilla y un poco de caldo vegetal. El resultado es un puré sedoso, aromático y perfecto para acompañar este guiso meloso. Como acompañamiento, nada como un tinto reserva del Priorat.

Estofado de rabo de toro (Adobe Stock)

Pudding de frutas en almíbar

El chef propone acabar la cena con unos postres típicos de Navidad, como turrones, polvorones o mazapanes. Otra opción es preparar un pudding de frutas en almíbar. Para ello, mezcla leche, el almíbar de conserva, azúcar, canela y piel de limón, y calienta hasta hervir. Tras infusionar y colar, agrega huevos y bollos desmenuzados, bate y añade la fruta, triturando según la textura deseada. Vierte la mezcla en un molde y cocina al baño María o en olla a presión durante 45 minutos. Deja enfriar, desmolda, guarda en la nevera y decora con más fruta antes de servir frío.