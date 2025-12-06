España

Estos son los resultados del sorteo de la Primitiva del 6 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de la Primitiva tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los resultados ganadores del más reciente sorteo de Primitiva, realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Fecha: sábado 6 de diciembre de 2025.

Combinación ganadora: 03, 04, 26, 28, 30 y 33.

Complementario: 43.

Íntegro: 1.

Joker: 9159655.

El sorteo millonario de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana, todos los lunes, jueves y sábado.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un tiempo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

El hombre que ganó 80 millones en La Primitiva y ahora es parte del ‘Club Ferrari’

Primitiva realizó su último sorteo
Primitiva realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Javier Espinosa, vecino de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), llevaba 30 años jugando La Primitiva con los mismos números, elegidos por superstición, amor a la ciencia y la familia.

En 2019, a sus 51 años, su vida cambió de golpe al ganar 80 millones de euros con una combinación que tenía una probabilidad de 1 entre 139,8 millones.

Cuando llamó a su novia para contarle, ella no le creyó y le dijo que fuera a los Oscar por su “interpretación”, relató el medio Las Provincias. Javier compró el boleto en la administración de Tavernes Blanques, donde es cliente habitual desde hace 20 años.

Tras la victoria, organizó una gran fiesta en su negocio y afirmó: “Mi familia se lo merece, la crisis nos pasó mucha factura”.

Con el premio, no solo salvó su empresa y su familia, sino que cumplió sueños como construir una casa y comprarse varios Ferrari, ganándose un lugar en el “Club Ferrari” de su pueblo.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Primitivaespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

La comunidad venezolana en Madrid respalda a María Corina Machado a pocos días de recibir el Nobel de la Paz

La líder de la oposición recogerá el galardón en el Ayuntamiento de Oslo el próximo miércoles 10 de diciembre

La comunidad venezolana en Madrid

Bonoloto: este es el número ganador del sorteo de este 6 de diciembre

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: este es el número

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 6 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

La Roja disputará sus dos primeros encuentros en Estados Unidos y se medirá a Uruguay en México, donde probablemente defina quién clasifica como primera de grupo

Estos son los estadios donde

Un experto en cine advierte sobre la compra de Warner y HBO Max por parte de Netflix: “No solo tendríamos menos puntos de vista, sino que algunos estarían censurados”

Carlos Brioso, tiktoker experto en cine y dueño de una productora, analiza las principales consecuencias que ha generado este movimiento

Un experto en cine advierte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 6 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 6 diciembre

Las mujeres ingenieras cobran de media 3.000 euros menos que los hombres y representan solo el 20% de trabajadores del sector

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

DEPORTES

Estos son los estadios donde

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026