España

La vida rural de Ana Blanco tras más de tres décadas en televisión: jubilada, en Cantabria y alejada de los focos

La presentadora de TVE se prejubiló en febrero de 2024, aunque sus apariciones públicas ya eran limitadas

Ana Blanco, en imagen de
Ana Blanco, en imagen de archivo (Raúl Terrel / Europa Press)

Ana Blanco ha sido uno de los rostros que más ha acompañado a los españoles, ya que dedicó más de 30 años de su carrera a dar las noticias en Televisión Española. Después de su larga trayectoria, acabó por prejubilarse en febrero de 2024 y pasó de estar diariamente en las televisiones de la audiencia a alejarse por completo de los focos. Sin embargo, hace unas semanas volvió por un instante a la vida pública para acompañar a su amigo Jesús Álvarez en la presentación de su libro, lo que ha despertado el interés sobre qué ha sido de su vida.

La periodista tuvo que dar un giro radical a su vida tras dedicarse en cuerpo y alma a la información, con un estilo neutro idóneo para la televisión pública. De hecho, su contrato sobrevivió a cuatro Gobiernos de ideologías dispares. Ahora que ha podido escaparse de las escaletas de Torrespaña y el ajetreo de Madrid, Blanco ha pasado a vivir en el norte, donde cuenta con un ritmo de vida muchísimo más calmado.

No le ha costado mucho dar este paso, ya que antes tampoco exponía mucho su vida privada. Entre sus aficiones tampoco estaba ir a eventos sociales o fiestas multitudinarias, solo hacía acto de presencia en los que eran estrictamente necesarios, por lo que las imágenes que se tienen de ella son en su mayoría de las miles de emisiones que acumuló trabajando.

Intervención de José Pablo López en el Senado

Es por ello que se conocen pocos detalles sobre su familia, más allá de que está casada con Juan Carlos Bolland, también periodista, pese a que no hay prácticamente imágenes de ellos juntos ni mucho menos posados. El único acto público al que acudieron juntos fue a la exposición de Hopper en el Thyssen allá por el 2012. Se sabe que no tienen hijos y que juntos llevan una vida tranquila en la que consiguen complementarse, puesto que ambos están jubilados.

Ana Blanco en Cantabria

Eligieron Cantabria para su retiro porque se hicieron con una vivienda en la zona a raíz de la pandemia. “Es un chalet de una planta, con una buena parcela, pero sin ostentación”, explicaron a Vanitatis los vecinos del pueblo en el que se encuentran, que no tiene más de 2.000 habitantes. Se encuentran a tan solo media hora de Santander, donde pueden encontrar ocio y servicios cuando los necesiten, y es un entorno rural rodeado de prados y fincas.

Concretamente, se ubica en el curso bajo del valle del Asón y muy cerca, al norte, se localiza la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Un cambio brusco de vistas, acostumbrada al barrio de Salamanca de Madrid. No obstante, era justo eso lo que tanto ella como su marido estaban buscando.

La periodista Ana Blanco. (RTVE)
La periodista Ana Blanco. (RTVE)

Un amigo de la pareja ha revelado al citado medio en qué emplean ahora su tiempo: “Les encanta hacer senderismo por la naturaleza, leer y la buena gastronomía. Y de eso en Cantabria no falta”. De hecho, si algo apasiona más a Ana Blanco que la actualidad informativa es la cultura. Es en eventos culturales donde la periodista se suele saltar ese veto propio de acudir a eventos: desde la presentación del libro de Jesús Álvarez hasta el evento del centenario de la SER, ya que fue en la radio donde comenzó su carrera.

