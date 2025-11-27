Un gesto histórico o un suicidio reputacional: lo que se juega RTVE con su decisión sobre la participación en Eurovisión con Israel

José Pablo López, presidente de RTVE, en una fotografía de archivo. (EFE)

Eurovisión se acerca a una fecha crucial para su futuro. La Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión prevista para el próximo 4 de diciembre pretende zanjar el conflicto que está empañando 70º aniversario del certamen y tomar una decisión sobre la presencia de Israel. Antes de ese momento, RTVE comunicará este jueves su postura oficial sobre la participación de España en el concurso, un momento clave en el que la cadena pública deberá escoger entre perder uno de sus mayores reclamos de audiencia o jugarse la reputación.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando el Consejo de Administración de la cadena pública aprobó la retirada del Festival si se mantiene la participación de Israel. Desde entonces, poco ha cambiado: los bombardeos en Gaza persisten pese al acuerdo de paz y la UER está haciendo esfuerzos para contentar a sus miembros y garantizar una alta participación en una edición cargada de significado. Sin embargo, la firme postura de RTVE parece haberse disuelto con la evolución de los acontecimientos, por lo que la gran incógnita es qué comunicará el presidente de la Corporación ante la pregunta del senador socialista Ramón Morales.

Mientras parte de los medios españoles que pidieron abiertamente la retirada de RTVE ahora se plantean los pros y los contras de no estar en Viena, la cadena pública se enfrenta a un dilema tras el evidente fracaso del órdago que España y otros países han lanzado a la UER. La organización, como ha dejado claro el propio José Pablo López, ha hecho caso omiso a las peticiones de la cadena española y ni siquiera ha intentado negociar su participación, mientras que ha allanado el camino para el regreso de países como Moldavia, Bulgaria o Rumanía para engrosar la lista de participantes.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

En este contexto, RTVE deberá decidir si mantiene su posición y renuncia a uno de sus mayores reclamos de audiencia del año o si, por el contrario, da marcha atrás y participa en Eurovisión 2026 aunque se mantenga la presencia de Israel, con el daño reputacional que ello supondría para la televisión pública española.

Los dos caminos de RTVE

Llegados a este punto, hay quien ha dejado a un lado las rotundas protestas y peticiones de boicot para abogar por una posición más ambigua, dejando caer que España debería estar en Eurovisión para poder presionar desde dentro, lo cual evitaría que Israel y sus países aliados controlasen el relato. Sin embargo, las últimas ediciones del certamen son la mejor prueba de que las delegaciones críticas no tienen margen de protesta ni presión, enfrentándose a amenazas de sanciones si expresan cualquier tipo de posicionamiento, como ya ocurrió con la propia RTVE este año.

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025. (Europa Press/Baden Roth)

En caso de dar marcha atrás y aceptar participar en Eurovisión con Israel, la Corporación se enfrentaría a una notable crisis reputacional en la que, previsiblemente, el argumento de la paz en Gaza y las tibias medidas de la UER no serán suficiente para justificar un cambio de postura oficial que buena parte del público español no entendería.

Además, los problemas para RTVE irían más allá de la participación en el concurso europeo, pues muchos de los artistas que este año participan en el Benidorm Fest han confesado que presentaron su candidatura al conocer que no tendrían que representar a España a Viena si se mantenía la presencia de Israel, por lo que el certamen alicantino podría verse empañado en caso de ‘volantazo’ de la cadena pública.

Tampoco es una opción sencilla para España retirarse de Eurovisión 2026. Esto conllevaría pérdidas económicas, la renuncia a un evento que atrae a millones de espectadores y la sensación de derrota si finalmente el Festival sigue adelante con normalidad sin los países críticos. No obstante, todos estos inconvenientes ya deberían haber sido estudiados por RTVE antes de anunciar su retirada del certamen si no se expulsa a Israel.

Con todas las opciones sobre la mesa, lo que ya parece un hecho es que la UER no se plantea la expulsión de Israel del Festival, un asunto que ni siquiera se someterá a votación en la Asamblea del próximo diciembre. Hasta ahora, RTVE ha marcado el paso de los países críticos con la presencia de la KAN. Con la comparecencia de este jueves, la Corporación tiene la oportunidad de reafirmarse en su postura y sentar un precedente histórico en la lucha por la despolitización de un certamen que nació para unir a Europa a través de la música y que en su 70º aniversario ha adquirido una carga política que amenaza seriamente su futuro.