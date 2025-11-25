España

Qué es el “tacto remoto”, el nuevo descubrimiento que los científicos ya consideran el séptimo sentido

Expertos revelan que los humanos tenemos la capacidad de detectar objetos enterrados antes tocarlos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres ha demostrado una serie de hallazgos sensoriales en las aves playeras como los correlimos y los chorlitos. Estas aves lo utilizan para detectar presas u objetos ocultos, mediante señales mecánicas, a través del medio.

Denominado como “séptimo sentido” se sumaría a los 6 principales, aportando gran amplitud sobre la conducta de los seres vivos.

Lo han dado a conocer como “tacto remoto”, que se trata de la capacidad de sentir objetos sin contacto directo. Esta sensibilidad se acerca al umbral físico teórico de lo que se puede detectar a partir de “reflejos” mecánicos en material granular, cuando hay un movimiento de arena que se “refleja” en una superficie estable.

Las aves playeras

La mayoría de aves playeras se encuentran cerca del agua, desde marismas intermareales, playas arenosas y costas rocosas hasta humedales de agua dulce, pastizales, campos arados y tierras agrícolas inundadas.

Su alimentación se basa principalmente de moluscos, crustáceos y gusanos marinos. Abarcan una gran variedad de tamaños, y cuentan con un alargado pico que les facilita la búsqueda de comida. Sus picos cuentan con terminaciones nerviosas que funcionan como un sensor de proximidad. Al clavarlo en la arena se produce un desplazamiento, y cuando los granos tocan un alimento , el pájaro lo detecta en forma indirecta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos plantean interesantes preguntas sobre la naturaleza del sentido del tacto y cómo se puede expandir más allá del contacto físico. Presentado en la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo y Aprendizaje (ICL) de IEEE, revelaron la posibilidad de que los humanos podamos tener una habilidad comparable.

Elisabetta Versace, profesora titular de Psicología de Queen Mary, dijo que “es la primera vez que se estudia el tacto remoto en humanos y cambia nuestra concepción del mundo perceptivo”.

El estudio

Los cientificos llevaron a cabo dos estudios. Uno con humanos, evaluando su capacidad y sensibilidad en las manos. Según los resultados, las personas detectaron objetos enterrados antes de entrar en contacto con ellos. Estas pruebas demuestran una mayor sensibilidad en las manos de la esperada.

El segundo, fue un experimento robótico con un sensor táctil. Ambos resultados se compararon, y los resultados de las personas demostraron un 70,7% de precisión, mediante que los robots tuvieron una tasa del 40%, pues detectaban objetos a distancias mayores pero generaba falsos positivos.

Robot (Orano)
Robot (Orano)

La investigación mejora la tecnología de asistencia y la detección táctil robótica. “El descubrimiento abre posibilidades para diseñar herramientas de asistencia que extiendan la percepción táctil humana”, manifiesta Zhengqi Chen, estudiante de doctorado del Laboratorio de Robótica Avanzada de Queen Mary. Se menciona su utilidad en la operación de suelos o en búsquedas arqueológicas. Además, de la posibilidad de uso para personas con discapacidades sensoriales, físicas y cognitivas.

Robot que prepara alitas de pollo

Lo que hace realmente emocionante esta investigación es cómo se han complementado los estudios humanos y robóticos. Los experimentos humanos guiaron el enfoque de aprendizaje del robot, y proporcionó nuevas perspectivas. Es un buen ejemplo de como la psicología, la tecnología y la inteligencia artificial pueden unirse e integrarse, generando descubrimientos muy innovadores.

