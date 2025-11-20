Última hora del estado de salud de Belén Écija: “De aquí solo queda ir para arriba”

La actriz Belén Écija en una alfombra roja, Europa Press

Belén Écija ha compartido con sus seguidores la evolución de su estado de salud tras haber sido ingresada en el hospital y sometida a una intervención quirúrgica. La actriz, conocida por su participación en series como La valla y 4 estrellas, ha reaparecido en redes sociales después de tres días alejada del foco mediático, relatando cómo se encuentra actualmente. Según ha detallado en sus historias de Instagram, la joven ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado a su domicilio.

Durante su estancia en el hospital, Belén Écija ha preferido no entrar en detalles sobre las causas que la han llevado a pasar por quirófano. En una de sus publicaciones, la actriz ha afirmado: “Me dan el alta ya y solo puedo decir viva la anestesia general y maldito momento en el que despiertas y se ha ido sin más”, acompañando el mensaje de una imagen en la que aún se le puede ver con la vía puesta. En la misma línea, ha añadido: “Te ha abandonado y no hay calmante que lo sustituya”, reflejando el malestar que ha experimentado tras la intervención.

No obstante, Écija ha mostrado una actitud positiva al concluir: “Pero bueno, de aquí solo queda ir para arriba”. Estas declaraciones han sido difundidas a través de sus redes sociales. La actriz ha encontrado en la lectura una vía de escape durante su recuperación, tal y como se aprecia en la imagen compartida en la que aparece el libro Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb. Este detalle ha permitido a Écija desconectar y sobrellevar su estancia en el hospital de una manera más llevadera.

Regreso a casa y muestras de apoyo

Una vez en casa, Belén Écija ha publicado una nueva fotografía en la que muestra el ramo de flores y los bombones que ha recibido como obsequio tras recibir el alta. La intérprete ha manifestado su sorpresa y agradecimiento con el mensaje: “¿Quién de vosotros ha sido? Porque habéis decidido jugar a la intriga, pero he muerto de amor con esto”, evidenciando la emoción que le ha producido este gesto en un momento delicado.

El momento más duro de la vida de Belén Rueda: el fallecimiento de su segunda hija con solo 11 meses de edad.

Junto al regalo, la actriz ha compartido la dedicatoria anónima que acompañaba el presente: “Belenchi, esperamos que te mejores lo más pronto posible. Te enviamos todo nuestro cariño y amor para que esto pase súper rápido y te tengamos con toda tu energía y sonrisa infinita con nosotros”, lo que pone de manifiesto el apoyo y afecto de su círculo más íntimo, según ha relatado el medio que ha seguido su evolución. El entorno cercano ha confirmado a la revista Lecturas que: “Está muy bien, lo tenía programado de hace tiempo. Está fenomenal y estamos muy felices de que todo haya salido bien“, nos han contado sobre Écija.

Su vida personal

En el plano personal, Belén Écija ha atravesado recientemente una etapa especialmente significativa. El pasado mes de junio, la actriz contrajo matrimonio con Jaime Sánchez, su pareja de toda la vida, en la iglesia de San Climent, en Menorca. A la ceremonia acudieron numerosos amigos, familiares, influencers y actores, convirtiendo el enlace en uno de los acontecimientos más destacados del año para su entorno. Quienes conocen su matrimonio dicen que se trata de un joven muy inquieto, con muchas ganas de aprender, muy divertido y con un gran don de palabra

Belén Écija y Jaime Sánchez. (Instagram @belenecijar)

Jaime Sánchez ha sabido mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de estar vinculado a una figura tan mediática como Belén Écija. Se dedica al asesoramiento financiero y ha construido su vida alejado del foco mediático. A pesar de estos contratiempos, la actriz va introduciéndose en la gran pantalla siguiendo los pasos de su madre, con la que no solo comparte el nombre si no también el talento y la fuerza para seguir antes adversidades como está que ha estado durante días con la preocupación de muchos fanáticos.